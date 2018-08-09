Urfa'da 3 Kişi, Sınırda Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
PKK-KCK -PYD -YPG silahlı terör örgütleri mensuplarının ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde;
PKK/ KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve ilimiz Suruç ilçesine mücavir sınır bölgesinden geçerken yakalanan A.Ö., E.T. ve E.B. isimli şahıslar Adli mercilere sevk edilmiş, her üç şahısta sevk edildiği Adli mercilerce tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.
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