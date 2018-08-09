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Bu haber 09 Ağustos 2018 18:27:03 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da 3 Kişi, Sınırda Yakalandı

Türkiye'ye geçen PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapılanması PYD/YPG terör örgütünde faaliyet yürüten A.Ö., E.T. ve E.B. Suruç'ta sınırı geçmeye çalışken yakalandı.

Urfa'da 3 Kişi, Sınırda Yakalandı

Türkiye'ye geçen PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapılanması PYD/YPG terör örgütünde faaliyet yürüten A.Ö., E.T. ve E.B. Suruç'ta sınırı geçmeye çalışken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

PKK-KCK -PYD -YPG silahlı terör örgütleri mensuplarının ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde;

         PKK/ KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve ilimiz Suruç ilçesine mücavir sınır bölgesinden geçerken yakalanan A.Ö., E.T. ve E.B. isimli şahıslar Adli mercilere sevk edilmiş, her üç şahısta sevk edildiği Adli mercilerce tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.
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Urfa'da 3 Kişi, Sınırda Yakalandı
Urfa'da 3 Kişi, Sınırda Yakalandı
Türkiye'ye geçen PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapılanması PYD/YPG terör örgütünde faaliyet yürüten A.Ö., E.T. ve E.B. Suruç'ta sınırı geçmeye çalışken yakalandı.
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