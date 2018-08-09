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Bu haber 09 Ağustos 2018 18:19:42 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’ya 2018’de 151 Milyon Lira Yatırım

Murat Karagüzel, yıl sonuna kadar Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek 151 milyon liralık yatırımdan en fazla pay alan ilçelerden birinin Viranşehir olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa’ya 2018’de 151 Milyon Lira Yatırım

Viranşehir’de gerçekleştirilen ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ile Kaymakam Ömer Çimşit’in yanı sıra muhtarların da katıldığı toplantıda konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgelerinde en yüksek yatırımın Şanlıurfa’ya yapıldığını söyledi. Karagüzel, yıl sonuna kadar Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek 151 milyon liralık yatırımdan en fazla pay alan ilçelerden birinin Viranşehir olduğunu açıkladı.

Sorumluluk bölgesindeki tüm kesimleri çözüme ortak etmek için sıklıkla halk ve temsilcileri ile buluşan Dicle Elektrik, Viranşehirli muhtarlarla Kaymakamlık konferans salonunda bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Kaymakam Ömer Çimşit, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Viranşehir İlçe Şefi ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Türk ile ilçedeki bazı muhtarlar katıldı.

Şirketin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmelikleri gereği sorumluluk bölgesindeki müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yaptığına dikkat çeken Murat Karagüzel, mevcut sorunların çözümünün sadece Dicle Elektrik’ten beklenmemesi gerektiğini, sorunların çözümünde sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, muhtarların ve vatandaşların da katkı sunmaları gerektiğini belirtti. Karagüzel, gösterdikleri dayanışmadan dolayı Viranşehirli muhtarlara teşekkür etti.

 

Şanlıurfa’ya 2018’de 151 Milyon Lira Yatırım

 

Dicle Elektrik tarafından hem Şanlıurfa, hem de Viranşehir’de gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bir sunum yapan Genel Müdür Karagüzel, “Şanlıurfa’ya bu yıl sonuna kadar yapacağımız yatırım miktarı 151 milyon lirayı bulacak. Bu yatırımlarda en büyük payı alan ilçelerden biri Viranşehir’dir” dedi.

Bölge muhtarlarıyla değişik zamanlarda bir araya geldiklerini hatırlatan Genel Müdür Murat Karagüzel, “Viranşehir’de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhtarlarımızdan edindiğimiz bilgiler ışığında pek çok soruna müdahale ettik. Böylece muhtarlarımızla birlikte bölge halkını hayli rahatlattık. Çok sayıda muhtarımız, yapılan çalışmalardan sonra bizi ziyaret ederek teşekkür etti.  Bu, bizleri daha da motive ederek, gayretimizi artırdı. Muhtarlarımızın hepsine sorunların çözümünde gösterdikleri hassasiyet ve bizlere verdikleri destekten dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla diyalog içerisinde sorunları çözmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan muhtarlar, Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde geçen yıla göre enerji kalitesinin arttığını, arızaların ve buna bağlı kesintilerin azaldığını bildirdiler. İsteklerini de ileten muhtarlar, mahallelerinde devam eden yeraltı çalışmalarının bir an evvel bitirilmesi talebini dile getirdiler. Toplantıya katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da bu tarz toplantıların önemli olduğunu, yaşanan durumlarla ilgili tüm tarafların kendilerini ifade ettiğini ve tüm sorunların diyalogla giderilebileceğini söyledi.

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Ekonomi
Şanlıurfa’ya 2018’de 151 Milyon Lira Yatırım
Şanlıurfa’ya 2018’de 151 Milyon Lira Yatırım
Murat Karagüzel, yıl sonuna kadar Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek 151 milyon liralık yatırımdan en fazla pay alan ilçelerden birinin Viranşehir olduğunu açıkladı.
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