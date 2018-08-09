Kanaldan Cansız Bedeni Çıkarıldı

Kaza Dün Akşam, Haliliye’ye Bağlı Kepirli Mahallesinde Meydana Geldi. Halil Sağ’ın Kullandığı Pikap, Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Dsi’ye Ait Sulama Kanalına Devrildi. Pikapta ki 2 Kişiden Biri Çevredeki Vatandaşlar Tarafından Kurtarılırken Sürücü Halil Sağ’a Ulaşılamadı. Pikapla Birlikte Akıntıda Kaybolan Sağ’ın Cesedine Saatler Sonra Afad ve Su Altı Dalğıçları Ulaştı.Sağ’ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.