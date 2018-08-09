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Bu haber 09 Ağustos 2018 18:11:06 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'ya Geldiğinizde Tadabileceğiniz Yöresel Lezzetler

Şanlıurfa,lezzetli yöresel yemekleriyle de ünlü ilimizdir. Yemek kültürü açısından oldukça zengin olan Şanlıurfa, ziyaretçilerinin hem gözüne hem midesine hitap ediyor.

Şanlıurfa'ya Geldiğinizde Tadabileceğiniz Yöresel Lezzetler

Güneydoğu Anadolu'nun kendine has güzellikleriyle dolu Şanlıurfa yüzyıllardır yaşatılan tarihi yerleriyle, gelenek ve göreneklerinin yanısıra sıla geceleri ve eşsiz tatlarıyla yerli yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. İşte Şanlıurfa'ya gittiğinizde tadına bakmanızı tavsiye ettiğimiz yöresel yemekler.

ŞILLIK TATLISI

Şanlıurfa yöresine ait olan ve oldukça beğenilen şıllık tatlısı, krep hamurundan yapılan ve şerbetlenerek yenen en güzel lezzetlerden biridir. Yöresel lezzetlere dayanamayanlar için aranan kan olarak nitelendirebileceğimiz şıllık tatlısı hem misafirleriniz için hem de ev halkınız için ideal tatlı olabilir.

TAŞ KEBABI

Tas kebabı tarifi hem sulu yemek hem de kebap severler için oldukça iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Tas kebabı tarifini evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda tas kebabı tarifini mevsim sebzeleri ile lezzetlendirebilirsiniz.

SÖĞÜRME

Doğu mutfağında biber ve patlıcanın özel bir yeri vardır. Bu sebzelerle yapılan nefis mezeler bölgenin en beğeniyle yenen lezzetlerinin başında gelir.

 

İÇLİ KÖFTE

Arap mutfağından bizimde soframıza geçen ülkece çok sevdiğimiz, çoğumuzun şeklini tutturamamasına rağmen vazgeçmemek için haklı sebeplerinin olduğu bir yemektir içli köfte. Kendine has olan şekli ile yeni başlayanları zorlayan ama sonrasındaki lezzeti ile yapmaktan vazgeçiremeyen içli köfteyi sizde denemediysen mutlaka deneyin.

URFA KEBAP

Urfa kebap, bilindiği gibi günümüzde tüm ülkede çok sevilen kebap türleri arasında yer almaktadır. Çok eski zamanlarda ilk olarak Urfa'da yapılmış olan bu mükemmel lezzet, kısa zamanda tüm ülkede yapılmaya başlanmış ve insanlar tarafından benimsenmiştir. Urfa kebabın dışarıdan yenildiğinde çok pahalı olduğunu biliriz. Özelikle bir ailenin Urfa kebap yemesi için baya bir kesenin ağzını açmak gerekir.

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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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