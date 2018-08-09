Fethi Şimşek’ten Yalan Haberlere Tepki, Bu Ne Hadsizlik

Fethi Şimşek Açıklamada Bulundu

Bu Ne Hadsizlik?

Urfaspor Eski Kulüp Başkanı Fethi Şimşek adına yayınlanan haber tepkilere neden oldu. Fethi Şimşek’in ağzıyla söylenmiş gibi gösterilen haberde “Emin Yetim istifa ederse 15 milyon hibe edeceğim” sözleri yer aldı.bu paylaşımdan haberi dahi olmayan Fethi Şimşek olayı kendisine haber verenler tarafından duydu. Fethi şimşek, kendi adının kullanılarak haber yapıldığı sitelere tepkisini göstererek şu açıklamalarda bulundu,“Ben böyle bir açıklama yapmadım. Kimse de benim adıma böyle bir açıklama yapamaz! Herkes haddini bilsin! Bu ne hadsizliktir! Bu yalan haberleri yayınlayanları yalanlayın! diyerek tepkisini gösterdi