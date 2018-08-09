Urfalılara Kötü Haber! Yapımı Durduruldu

Köprülü Kavşak Ödenekleri Kesildi

Karaköprü Köprülü Kavşağı Ne Zaman Bitecek?



Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Kesintiler 81 İlde Uygulandı

81 milyon TL’ye ihalesi yapılan Karaköprü Köprülü Kavşağı, 2017’nin sonunda yapımına başlanıp,9 ay içerisinde sadece %15 yol kat edilmişti.Dün kamuda alınan tasarruf önlemleri sebebi ile kavşak inşaatı durduruldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşaatı sürdürülen köprü, ödeneğin kesilmesi sebebiyle durduruldu.Aylardır Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle felç olan trafik vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. 2019’da yapımının biteceği duyurulan köprülü kavşağı inşaatına tekrar ne zaman başlanacağı ve ne zaman biteceği henüz belli değil.Köprülü kavşağı inşaatının ödenek sıkıntısından dolayı durdurulmasına tepki gösterdi. Yıllardır Urfa trafiğiyle ilgili sıkıntılar yaşayan Urfalılara verilen bu kötü haber vatandaşların canını oldukça sıktı.Öte yandan edinilen bilgilere göre Köprülü kavşak projesi ödenekleri sadece Urfa’da değil, 81 ilde uygulandığı belirtildi.