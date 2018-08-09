Urfa’ya Müjdeyi, Başkan Erdoğan Verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle uyuşturucu madde bağımlılığına karşı devrim niteliğinde çözüm devreye giriyor. AMATEM ve ÇEMATEM'in temel tıbbi desteğinin devamı olarak Yeşilay ilk kez rehabilite merkezleri kuruyor. İlk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da rehabilitasyon merkezlerinin inşaatına başlanacakBaşkan Erdoğan'ın desteğiyle madde bağımlılığına karşı neşter niteliğinde çözüm devreye giriyor.AMATEM ve ÇEMATEM'in temel tıbbi desteğinin devamı olarak Yeşilay ilk kez rehabilite merkezleri kuruyor. Proje, madde bağımlılığıyla mücadelede devrim niteliği taşıyor. Tıbbi tedavi sonrası bağımlılık durumuna göre 3 ay ile 6 ay sürecek yatılı rehabilitasyon için ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da rehabilitasyon merkezlerinin inşaatına başlanacak.Proje hakkındabilgi veren Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Modeli hizmet sunumu, finansmanı, insan kaynağı, akreditasyonu ve denetimi içeren bir model. Modelin hayata geçirilmesiyle tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin birbiriyle bağının güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasını amaçlıyoruz. İlk etapta Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında kısa vadede 10 rehabilitasyon merkezini kuracağız. Önceliğimiz AMATEM olan her ilde rehabilitasyon merkezi açmak" diye konuştu.