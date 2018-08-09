Görenler Şaşırdı, Böyle Bir Başkan Yok

Bisikletle 10 Dakikada İşe Gidiyor

Engellilere De Lazım

Urfalılar Da Başkanlarını Bisikletin üstünde Görmek İstiyor

4 yıl önce ilk kez Gaziantep’te kurulan ve Büyükşehir Belediyesi bünyesine bağlı olan Engelliler Daire Başkanlığı güzel işlere imza atıyor. Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Çelebi, lüks makam aracı kullanmak yerine, bisikletle işe gitmeyi tercih ediyor.Her sabah takım elbisesiyle şoförünün kontrolündeki çift kişilik "makam bisikletiyle evinden ayrılan Çelebi, araç sürücülerinin ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında pedal çeviriyor. Evi ile çalıştığı yerin arası bisikletle yaklaşık 10 dakika sürüyor. Çelebi, kurum ziyaretlerinde de makam aracı olarak bisikleti kullanıp, hem spor yapıyor hem de araç trafiğinin yoğunluğundan kurtularak zamandan tasarruf sağlıyor.Engellilerin kent yaşamının her alanında yer alması gerektiğine dikkati vurgulayan Çelebi, bisiklet ve beraber yaşama kültürünü aşılamak için pedal çeviriyor. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı da olan Yusuf Çelebi, "Bisiklet herkese lazım olduğu kadar engellilere de lazım. Bisiklet, trafikten kurtulmak, kentleri trafiksiz hale getirmek ve aynı zamanda spor yapmak için idealdir. Engelli bireylerimizin büyük bir kısmı toplu taşıma kullandığı için kendi enerjisini dışarıya veremiyor ama bisiklete binerse enerjisini atmış olur." diye konuştu.Lüks makam aracı yerine bisiklet kullanmayı tercih eden başkana tebriklerin en büyüğü ise Urfa’dan geldi. Lüks makam araçları kullanan başkanlara alışık olan Urfalılar, Çelebi’yi tebrik etti. Urfa’da makam araçlarında klimaları açıp öyle işlerini halleden başkanların olduğunu vurgulayan vatandaşlar, “Urfa’da bu manzaralarla karşılaşmak istiyoruz fakat bizim başkanlara altındaki lüks araçlar bile onlara düşük model gibi geliyor.” İfadelerini kullandı.