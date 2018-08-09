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Bu haber 09 Ağustos 2018 09:27:12 Tarihinde eklenmiştir.

Beton Mikseri Kazaya Sebep Oldu

Aligör Kavşağı otoban çıkışında kaza meydana geldi

Beton Mikseri Kazaya Sebep Oldu

Maddi hasarlı oluşan kazaya  beton mikserinden dökülen betonlar sebep oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesine bağlı Aligör Mahallesinde kaza meydana geldi. 2 araç Aligör Kavşağında seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı.
 

Beton Mikserinden Dökülen Betonlar Neden Oldu

Kazaya, kavşaktan geçen ve dolu halde bulunan beton mikserinin çalışır halde olmasından dolayı asfalta döktüğü betonlar sebep oldu. Yolun büyük kısmına dökülen betonların yolda çıkıntı oluşturması, sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesine sebep oldu.

Aligör kavşağında meydana gelen kazada can kaybı olmaması sevindirirken, hafif maddi hasar meydana geldi.

 
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