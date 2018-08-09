Peltek, Sorunları Tek Tek Not Aldı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Evren Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kurulan esnaf kooperatiflerinin başkanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

GAP Hurdacılar ve Madenciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İsmail Önen’in organizesiyle gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Oto Hurdacılar ve Tamirciler Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Mehmet Özbek, Şanlıurfa Erdoğan Pvc-Alüminyum Doğrama-Cam ve Aksesuar İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Kaz, Şanlıurfa Sac Metal ve Makina İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Tatlı, Şanlıurfa Ağaç İşleri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Karakeçi, Şanlıurfa Matbaacılar Sitesi Kooperatif Başkanı Ramazan Birgül, ŞUTSO Meclis Üyeleri Kureyşi Çelik, Mahmut Hancıoğlu, 14. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneşler, Ak Parti Eski İl Başkanı Mehmet Ekinci ile kooperatif üyeleri katıldı.

Elektrik enerjisi, altyapı ve yol problemleri ile bürokratik işlemlerde oluşan sıkıntıların gündeme geldiği toplantıda, Başkan İ.Halil Peltek, sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda esnafın yanında olduğunu için ifade etti. Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Peltek “Modern çalışma alanlarının ve meslek kümelenmelerinin oluşturulması amacıyla kurulan esnaf siteleri ve kooperatiflerinin çalışmalarını yerinde görmek ve sorunlarının dinlemek üzere gerçekleştirdiğimiz bu toplantımız gayet verimli geçti. Esnaflarımızın sorunlarını dinledik, çözümüne katkı sağlayabileceğimiz sorunların notlarını aldık. İnşallah bu sorunların çözümü için imkânlarımız ölçüsünde çaba göstereceğiz. İlimizin mevcut potansiyeline ve ekonomik kalkınmasına ivme katacak olan bu meslek kümelenmelerinde, esnaflarımızdan en büyük beklentimiz, çalışmaların bitmesinin ardından ilimize sektörel markalar kazandırmaları olacaktır. Bu anlamda gayet yetkin firmalarımızın olduğunu görmek bizi gururlandırdı” dedi.