Bakan Açıkladı, ‘Korkacak Bir Şey Yok’

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesinde hayvan varlığıyla ilgili bir sıkıntının yaşanmasının söz konusu olmadığını belirterek "Bugün itibarıyla kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur. 3,8 milyon da küçükbaş hayvan mevcudumuz var. Bu rakamlar geçen yıl kurbanda kesilen rakamlara göre yüzde 50 fazladır." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kırıkkale Meteoroloji Müdürlüğüne ait kamyonetin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Allahverdi Çanga'nın cenaze törenine katıldı.

Keskin ilçesinde, Çarşı Camisi'ndeki cenaze törenine katılan Pakdemirli, Çanga'nın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze namazı öncesinde konuşan Pakdemirli, Çanga'nın millete hizmet sırasında, görevdeyken hayatını kaybettiğini ve şehit olduğunu belirterek, "Oğlunuzu şehit olarak görebilirsiniz. Mekânı cennet olsun. Kazada yaralanan diğer kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Çanga'nın cenazesi öğle namazına müteakip, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Keskin Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Çanga'nın ailesi ve yakınları, Bakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, eski AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Pakdemirli, cenaze namazından sonra bu kazada yaralanan ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Ali İçöz'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

"Kurbanlık hayvanlarla ilgili her tür tedbir alınmış durumda"

Pakdemirli, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Kırıkkale'de elim bir trafik kaza sonucunda hayatını kaybeden personelin cenaze namazına katıldıklarını, tedavisi devam eden personeli de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti.

Kurbanlıklara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pakdemirli, "Kurban satışı ancak canlı hayvan borsasında, geçici kurban satış yerlerinde ve kurban pazarlarında gerçekleşiyor. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınmış durumda. Herkes müsterih olsun." diye konuştu.

Kurban satış yerlerinde küpesiz, pasaportsuz ve nakil belgesi olmayan hiçbir hayvanın satışının yapılamayacağını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu pazarlarda dişi hayvanların satılmasına da asla müsaade edilmeyecek. Kurban satışı olan yerlerde bulaşıcı hastalığı olan, salgın hastalığa bulaşmış ve menşei belli olmayan hiçbir hayvan kesinlikle satılmayacak. Kurbanlık hayvanlarla ilgili bir de rehber hazırladık. Hayvanın alımı, satımı, kesimi ve etlerin saklanması konusunda da vatandaşlarımız her türlü bilgiye buradan ulaşabilirler. Bunların haricinde çok güzel bir aplikasyon uygulamamız var. Bu uygulamayla elinizdeki cep telefonunuzu, hayvanın küpesine değdiğiniz anda hayvanın şeceresi dökülmüş olacak. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın."

Pakdemirli, kurbanlık hayvanlarla alakalı gerekli bütün tedbirlerin alındığını tekrarlayarak, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur. 3,8 milyon da küçükbaş hayvan mevcudumuz var. Bu rakamlar geçen yıl kurbanda kesilen rakamlara göre yüzde 50 fazladır. Yani geçen yıl büyükbaş hayvan olarak 800 bin kesilmiş. Küçükbaş olarak da 2,7 milyon hayvan kesilmiş. Mevcudumuz fazlasıyla var. Bugün itibarıyla 16 milyon büyükbaş, 44 milyon da küçükbaş hayvanımız var. Herkes müsterih olsun, her türlü tedbir alınmış durumda. STK'lar düzeyinde de hem vakıfların hem de derneklerin söz vermiş olduğu her türlü tedarikte Et ve Süt Kurumumuz da bu konularda gerekli çalışmaları yürütüyor."