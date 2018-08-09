İlk Toplantı, Osb’de Yapıldı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi adına "SÖZ SİZDE" temasıyla başlattığı programın ilk toplantısı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yerli ve yabancı yatırımcılarla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü toplantı Salonu’nda ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Selçuk Karakuş, M.Sait Aydın, Meclis Üyeleri Mahmut Akasalan, E.Sabri Akaltun, Bedir Süzer, Mehmet Gökmen, Adil Kılıç, Hamza Tavas, Kureyşi Çelik, Mahmut Hancıoğlu, ŞUSİAD Başkanı Salih Gök, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak ile OSB’deki yatırımcılar katıldı.

6. Bölge’de cazibe merkezi olan Şanlıurfa OSB’nin hedefleri, yatırımcıların beklentileri ve yatırım fırsatlarını gündeme geldiği toplantıda yatırımcılar, enerji fiyatları ve altyapı sorunları, Lojistik merkezinin kurulması, TSE Müdürlüğünün kurulması OSB’deki kreşin faaliyete geçirilmesi, Pamuk markası oluşturulup tescil edilmesi, İhracat çalışmalarının hızlanması ve Fuar katılımlarının desteklenmesi gibi başlıca sorunlarını dile getirdi.

Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, “Şanlıurfa OSB’de bulunan yatırımcılarımızla bir araya geldik. Yatırımcılarımızın öne çıkan sorunlarını dinledik. Bu sorunların çözümü konusunda meclis üyelerimizin de yer alacağı komisyonlar, gerekli çalışmalara başlayacak. Umuyoruz ki kısa zamanda çözüm adına önemli bir mesafe kaydedeceğiz” dedi.