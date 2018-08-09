Urfa’da Pikap Kanala Uçtu

Biri Kurtarıldı, Diğeri Aranıyor

Şanlıurfa’da Bir Pikap Sulama Kanalına Devrildi. Pikaptaki Bir İşçi Çevredeki Vatandaşlar Tarafından Kurtarılırken, Diğer İşçinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor.Kaza Dün Akşam Saatlerinde, Haliliye İlçesine Bağlı Kepirli Mahallesinde Meydana Geldi. Sulama Kanalı Kenarında Sürücüsü ve Plakası Öğrenilemeyen Hareket Halindeki Pikap, Bilinmeyen Sürücüsünün Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu DSİ’ye Ait Sulama Kanalına Düştü. Kanala Devrilen Pikaptan Mehmet Ç. (20), Çevredeki Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı. Pikaptaki Diğer İşçi Halil S.yi İse Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor.