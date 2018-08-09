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Bu haber 09 Ağustos 2018 00:26:49 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Pikap Kanala Uçtu

Şanlıurfa’da Bir Pikap Sulama Kanalına Devrildi. Pikaptaki Bir İşçi Çevredeki Vatandaşlar Tarafından Kurtarılırken, Diğer İşçinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor.

Urfa’da Pikap Kanala Uçtu

Şanlıurfa’da Bir Pikap Sulama Kanalına Devrildi. Pikaptaki Bir İşçi Çevredeki Vatandaşlar Tarafından Kurtarılırken, Diğer İşçinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor.

Biri Kurtarıldı, Diğeri Aranıyor

Kaza Dün Akşam Saatlerinde, Haliliye İlçesine Bağlı Kepirli Mahallesinde Meydana Geldi. Sulama Kanalı Kenarında Sürücüsü ve Plakası Öğrenilemeyen Hareket Halindeki Pikap, Bilinmeyen Sürücüsünün Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu DSİ’ye Ait Sulama Kanalına Düştü. Kanala Devrilen Pikaptan Mehmet Ç. (20), Çevredeki Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı. Pikaptaki Diğer İşçi Halil S.yi İse Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor.
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Urfa’da Pikap Kanala Uçtu
Urfa’da Pikap Kanala Uçtu
Şanlıurfa’da Bir Pikap Sulama Kanalına Devrildi. Pikaptaki Bir İşçi Çevredeki Vatandaşlar Tarafından Kurtarılırken, Diğer İşçinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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