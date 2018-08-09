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Bu haber 09 Ağustos 2018 00:17:07 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı, “Müslüm Baba’yı hiç tanımadıklarını anlayacaklar”

Müziğiyle, önce belirli bir kitleyi, sonra da Bütün Türkiye’yi peşinden sürükleyen Müslüm Gürses’in hayatı Dijital Sanatlar/ICNN tarafından sinemaya uyarlandı.

Urfalı, “Müslüm Baba’yı hiç tanımadıklarını anlayacaklar”

Müziğiyle, önce belirli bir kitleyi, sonra da tüm Türkiye’yi peşinden sürükleyen Müslüm Gürses’in hayatı Dijital Sanatlar/ICNN tarafından sinemaya uyarlanırken, usta sanatçının 59 yıl süren yaşamı, edebiyatımızın önemli isimlerinden Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi tarafından senaryolaştırıldı.

Müslüm’ün senaryosunu yazan Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi senaryoya katkılarından dolayı Muhterem Nur’a teşekkür etti.

“Teklif gelince derhal bu yola kendimi attım” diyen Hakan Günday, “Çünkü bu hem ciddi bir sorumluluk hem de çok büyük bir ismi tanımak için olağanüstü bir fırsattı benim için. Bir sanatçının hayatını anlatmaktı söz konusu olan. Kendi sesini, kendi kültürünü var etmiş çok büyük bir sanatçı. Bu bir keşif süreciydi aynı zamanda. Bir insanı tanımak, hayatla nasıl başa çıktığını ve mücadele ettiğini görmek ilham vericiydi. Muhterem Nur’un katkılarıyla öğrenme ve ilham alma süreci” dedi.

"Muhterem Nur’a teşekkür ederiz"


“Müslüm Gürses’i ve yaşadıklarını biliyorduk ama doğru anlatabilmek için Müslüm Baba nasıl bir karakterdir sorusunun cevabı üzerine çok düşündük, kafa yorduk” diyen Gürhan Özçiftçi; “Sanatçının güçlü yönlerini, savaşını ortaya koyduk. Müslüm Gürses’i herkes tanıyor ama bu filmi izleyince Müslüm Baba’yı hiç tanımadıklarını anlayacaklar. Muhterem Nur’a bu yolu bize açtığı ve bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz” dedi.

26 Ekim’de vizyona girecek MÜSLÜM’de, Ketche ve Can Ulkay yönetmen koltuğunda…
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Urfalı, “Müslüm Baba’yı hiç tanımadıklarını anlayacaklar”
Urfalı, “Müslüm Baba’yı hiç tanımadıklarını anlayacaklar”
Müziğiyle, önce belirli bir kitleyi, sonra da Bütün Türkiye’yi peşinden sürükleyen Müslüm Gürses’in hayatı Dijital Sanatlar/ICNN tarafından sinemaya uyarlandı.
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