Şanlıurfaspor Hazırlık Maçlarına Devam Ediyor

Sağanak yağış altında idman yaptılar

Bolu'da sezon başı kamp çalışmalarına devam eden Şanlıurfaspor hazırlık maçları programınıda yoğunlaştırdı.Günde çift idmanla sezona hazırlanan sarı yeşilli ekip, bugün Romanya takımlarından Rapıd Bükreş ile bir hazırlık maçı yapacak.Daha önce Erokspor ile 2-2 berabere kalan Şanlıurfaspor, Çatalcaspor'u 3-1 mağlup ederken, Sancaktape Belediyespor ile yağış nedeniyle tek devre oynanan maçta 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.2 Etapdan oluşan Bolu kampında 3 hazırlık maçı daha yapacak olan sarı yeşilli ekip 19 Ağustos tarihinde Bolu kampını bitirerek 2 günlük iznin ardından lig maçı için Şanlıurfa'da toplanacak.Bugün yapılan çift idmanda taktiksel çalışmalara ağırlık veren Teknik Direktör Kemal Kılıç, futbolcularını'da lige hazırlamak için telkinlerde bulunuyor.Akşam sağanak yağış altında ayak tenisi ve çift kale maç yapan futbolcuların oldukça neşeli oldukları görüldü.Sarı yeşilli ekip bugün oynanacak Rapıd Bükreş karşılaşması ile hazırlık maçlarına devam edecek.