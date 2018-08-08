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Bu haber 08 Ağustos 2018 23:52:39 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor Hazırlık Maçlarına Devam Ediyor

Kamp çalışmalarına devam eden Şanlıurfaspor hazırlık maçlarını yoğunlaştırdı.Sarı yeşilli ekip bugün oynanacak Rapıd Bükreş ile hazırlık maçlarına devam edecek.

Şanlıurfaspor Hazırlık Maçlarına Devam Ediyor

Bolu'da sezon başı kamp çalışmalarına devam eden Şanlıurfaspor hazırlık maçları programınıda yoğunlaştırdı.

Günde çift idmanla sezona hazırlanan sarı yeşilli ekip, bugün Romanya takımlarından Rapıd Bükreş ile bir hazırlık maçı yapacak.

Daha önce Erokspor ile 2-2 berabere kalan Şanlıurfaspor, Çatalcaspor'u 3-1 mağlup ederken, Sancaktape Belediyespor ile yağış nedeniyle tek devre oynanan maçta 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.

2 Etapdan oluşan Bolu kampında 3 hazırlık maçı daha yapacak olan sarı yeşilli ekip 19 Ağustos tarihinde Bolu kampını bitirerek 2 günlük iznin ardından lig maçı için Şanlıurfa'da toplanacak.

Sağanak yağış altında idman yaptılar


Bugün yapılan çift idmanda taktiksel çalışmalara ağırlık veren Teknik Direktör Kemal Kılıç, futbolcularını'da lige hazırlamak için telkinlerde bulunuyor.

Akşam sağanak yağış altında ayak tenisi ve çift kale maç yapan futbolcuların oldukça neşeli oldukları görüldü.

Sarı yeşilli ekip bugün oynanacak Rapıd Bükreş karşılaşması ile hazırlık maçlarına devam edecek.
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Spor
Şanlıurfaspor Hazırlık Maçlarına Devam Ediyor
Şanlıurfaspor Hazırlık Maçlarına Devam Ediyor
Kamp çalışmalarına devam eden Şanlıurfaspor hazırlık maçlarını yoğunlaştırdı.Sarı yeşilli ekip bugün oynanacak Rapıd Bükreş ile hazırlık maçlarına devam edecek.
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3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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