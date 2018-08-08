Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 08 Ağustos 2018 23:38:19 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Toplandılar

Avrupa Birliği ile finanse edilen,Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında Şanlıurfa’nın turizm rotasının belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

Urfa İçin Toplandılar

Toplantıda konuşan Karacadağ Kalkınma Ajanası Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, “Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, Şanlıurfa’nın dünya turizm sektöründe hakkettiği yeri alması adına çok önemli bir proje. Proje kapsamında yapılan çalışmalar sayesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin üstü teknolojinin tüm imkanları kullanılarak modern ve estetik bir çatı ile kaplandı. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük bir açılış gerçekleştireceğiz. İnşaat çalışmalarının yanı sıra projenin diğer ayağını oluşturan teknik destek bileşeni çerçevesinde içinde kamu, sivil toplum ve özel sektörü barındıran etkili bir turizm destinasyon modeli oluşturuldu. Projenin önemli çıktıların biri olan Şanlıurfa Markalaşma, Tanıtım ve Pazarlama Stratejisine yönelik çalışmalar tamamlanmak üzere. Aralarında Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin de bulunduğu, ilimizdeki bir çok paydaşın yer aldığı Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketini kurarak tüzel kişiliğine kavuşturduk. Şirketimize Genel Müdür almak için ilana çıktık. Yakın zamanda tüm süreçleri tamamlamış olacağız. Pazarlama stratejisi ile uyumlu olarak rotalar oluşturduk. Amacımız Şanlıurfa’ya gelmeyi düşünen misafirlerimize sorunsuz bir şekilde gezilerini planlamalarına yardımcı olmak. Şehrimizdeki tüm paydaşlarla büyük bir uyum içinde sürdürdüğümüz çalışmalardan başarılı çıktılar elde ediyor olmaktan son derece mutluyuz” dedi. İki gün süren Çalıştaya ülkemizde turizmin gelişmesi adına faaliyet gösteren bir çok kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Şanlıurfa’nın Tur Rotası İçin Çalıştay DüzenlendiŞanlıurfa’nın Tur Rotası İçin Çalıştay DüzenlendiŞanlıurfa’nın Tur Rotası İçin Çalıştay DüzenlendiŞanlıurfa’nın Tur Rotası İçin Çalıştay DüzenlendiŞanlıurfa’nın Tur Rotası İçin Çalıştay DüzenlendiŞanlıurfa’nın Tur Rotası İçin Çalıştay Düzenlendi
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde Meydana Gelen Korkunç Kazada,3 Yaşındaki Gülizar Hayatını Kaybetti. Gülizar’ın Cansız Bedeni, Defnedilmek Üzere Ailesine Teslim Edildi.
Urfa İçin Toplandılar
Urfa İçin Toplandılar
Avrupa Birliği ile finanse edilen,Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında Şanlıurfa’nın turizm rotasının belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.
Urfa’da Korkunç Olay, Hemen Polise Bildirdiler!
Urfa’da Korkunç Olay, Hemen Polise Bildirdiler!
Şanlıurfa’da 13 Yaşında ki Bir Çocuğu, İddialara Göre Babası Boynuna Geçirdiği Zincirle Bacaya Bağladı. Cani Baba İhbarın Ardından Yakalanarak Gözaltına Alındı.
Başkan Ekinci, Kentsel Dönüşümü Masaya Yatırdı
Başkan Ekinci, Kentsel Dönüşümü Masaya Yatırdı
Mehmet Ekinci, TBMM İdare Amiri Dr. Halil Özcan’la birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret edip, Eyyübiye’ye yapılacak kentsel dönüşüm projelerini görüştü.
O Şahıs Serbest Bırakıldı!
O Şahıs Serbest Bırakıldı!
Şanlıurfa’da Özel Bir Halk Otobüsünde Kemerle 10 Yaşındaki Bir Çocuğu Döven Zanlı, Yakalandıktan Sonra Mahkemeye Çıkarıldı. Y.B. Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakıldı.
Türk Bayrağını klozete Atıp, Sifonu Çekti
Türk Bayrağını klozete Atıp, Sifonu Çekti
Türk Bayrağını klozete atan genç tepkilere neden oldu
Cenazede Verilen Yemek 9 Kişi Hayatını Kaybetti
Cenazede Verilen Yemek 9 Kişi Hayatını Kaybetti
Cenaze töreninde ikram edilen yemeği yiyen 9 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
Hilvan'da Yaz Okulu Kuran Kursuna Büyük İlgi
Hilvan'da Yaz Okulu Kuran Kursuna Büyük İlgi
Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen yaz okulu eğitim kursları kapsamında, kız çocuğu ve yetişkin bayan olmak üzere yüzden fazla kişiye Kuran kursu veriliyor.
Kasaplarda Tavuk Alarmı!
Kasaplarda Tavuk Alarmı!
Et fiyatlarında değişiklik yok, tavuk ürünlerinde ise artış devam ediyor. Yem sorunuyla karşı karşıya kalan üretici,yapılacak kanatlı ithalatından da endişeli.
Urfa’da 50 Lira İçin Öldürülen Bakkal, Olayında Flaş Gelişme
Urfa’da 50 Lira İçin Öldürülen Bakkal, Olayında Flaş Gelişme
Suruç’ta 50 TL İçin Öldürüldükten Sonra, Üstüne Fayans Döşenen Bakkalın Cinayetinde Yeni Bir Gelişme Yaşandı. Cinayete İlişkin Gözaltına Alınan, 2 Kişi Tutuklandı.
Urfa’da Feci Kaza, Yere Çakıldı
Urfa’da Feci Kaza, Yere Çakıldı
Olay Akşam Saatlerinde Evren Sanayi Sitesinde Meydana Geldi. Bir İşçi, İş Makinesinin Üstünde Çalışırken Dengesi Kaybedip Düştü.
Vali Erin, Talimatı Verdi
Vali Erin, Talimatı Verdi
Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi’ne dönüştürülen Mahmut Nedim Konağında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, müzenin çatı kısmının onarımı için talimat verdi.
Şanlıurfaspor Hazırlık Maçlarına Devam Ediyor
Şanlıurfaspor Hazırlık Maçlarına Devam Ediyor
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu
Urfa İçin Toplandılar
Urfa İçin Toplandılar
Urfa’da Cezaevi Firarisine, Nefes Kesen Operasyon
Urfa’da Cezaevi Firarisine, Nefes Kesen Operasyon
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:56
Güneş
05:29
Öğle
12:38
İkindi
16:22
Akşam
19:34
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿