Urfa İçin Toplandılar

Toplantıda konuşan Karacadağ Kalkınma Ajanası Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, “Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, Şanlıurfa’nın dünya turizm sektöründe hakkettiği yeri alması adına çok önemli bir proje. Proje kapsamında yapılan çalışmalar sayesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin üstü teknolojinin tüm imkanları kullanılarak modern ve estetik bir çatı ile kaplandı. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük bir açılış gerçekleştireceğiz. İnşaat çalışmalarının yanı sıra projenin diğer ayağını oluşturan teknik destek bileşeni çerçevesinde içinde kamu, sivil toplum ve özel sektörü barındıran etkili bir turizm destinasyon modeli oluşturuldu. Projenin önemli çıktıların biri olan Şanlıurfa Markalaşma, Tanıtım ve Pazarlama Stratejisine yönelik çalışmalar tamamlanmak üzere. Aralarında Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin de bulunduğu, ilimizdeki bir çok paydaşın yer aldığı Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketini kurarak tüzel kişiliğine kavuşturduk. Şirketimize Genel Müdür almak için ilana çıktık. Yakın zamanda tüm süreçleri tamamlamış olacağız. Pazarlama stratejisi ile uyumlu olarak rotalar oluşturduk. Amacımız Şanlıurfa’ya gelmeyi düşünen misafirlerimize sorunsuz bir şekilde gezilerini planlamalarına yardımcı olmak. Şehrimizdeki tüm paydaşlarla büyük bir uyum içinde sürdürdüğümüz çalışmalardan başarılı çıktılar elde ediyor olmaktan son derece mutluyuz” dedi. İki gün süren Çalıştaya ülkemizde turizmin gelişmesi adına faaliyet gösteren bir çok kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.