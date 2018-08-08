Urfa’da Korkunç Olay, Hemen Polise Bildirdiler!

Şanlıurfa’da 13 Yaşında ki Bir Çocuğu, İddialara Göre Babası Boynuna Geçirdiği Zincirle Bacaya Bağladı. Cani Baba İhbarın Ardından Yakalanarak Gözaltına Alındı.Olay, Öğlen Saatlerinde Karaköprü İlçesinde Meydana Geldi. Doğukent Mahallesinde Vatandaşlar, Bir Çocuğun Zincirle Bacaya Bağlandığını Gördü. Vatandaşlar Durumu Hemen Polise Bildirdi. İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Ekipler 13 Yaşında Olduğu Belirlenen Y.Y’nin Boynuna Geçirilen Zincirle Bacaya Bağlandığını Tespit Etti.Çocuğu Bağlandığı Zincirden Kurtaran Polis Ekipleri Y.Y’nin, Bunu Babasının Yaptığını Söylemesinin Ardından Baba İ.H.Y. Gözaltına Alındı. Baba ve Oğul İfadeleri Alınmak Üzere Polis Merkezine Götürüldü.Olay İle İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.