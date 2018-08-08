Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarını Esir Aldı

Belediye Bir An Önce Bitirsin

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi durak projelerinde vatandaşlara sorun yaratıyor. Yeni durakların yapılacağı Atatürk Bulvarında 1 aydan beridir bulunan moloz yığınları çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Durak inşaasının yapıldığı caddede bulunan kaldırımların da, 1 aydır bitmeyen durak yapımı sebebiyle hasarlı olduğu görülürken, kaldırımı kullanan vatandaşların da zor anlar yaşadığı belirtildi.Büyükşehir Belediyesine 100 metre uzaklıkta bulunan ve oldukça işlek olan caddede, yapımı 1 aydır bitmeyen duraklarından hem esnaf hem de caddeyi kullanan vatandaşlar şikâyetçi. Vatandaşlar belediyeden bu çileye son vermesini talep ediyor.