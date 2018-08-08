Bahçeli Evlerde İntihar Vakası

İntihar Etmek İçin Binanın Çatısına ÇıktıTartışmanın ardından evden kaçan genç bulduğu ilk yüksek binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Bahçeli evlerde meydana gelen olayda çocuğun çatıda olduğunu gören çevre sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Uzun Çabalar Sonucu İntihardan VazgeçtiOlay yerine gelen itfaiye ve emniyet ekipleri çocuğun ailesinin kim olduğunu öğrenmek için çevredekilerden bilgi aldı. İntihar etmek için çıktığı binada oturmadığı tahmin edilen genç, itfaiye ve emniyet ekiplerinin uzun çabaları sonucu çıktığı çatıdan indirildi.
Çatıdan indirilen genç sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgusu alınmak üzere emniyete götürüldü.
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