Türk Bayrağını klozete Atıp, Sifonu Çekti

Türk Bayrağını Klozete Attı

Vatan Haini Derhal Bulunsun

İsmi bilinmeyen bir şahıs banyoda bulunan klozete Türk Bayrağını attı.Kimlik bilgisine ulaşılamayan şahısın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Evindeki klozete türk bayrağını atıp sifonu çeken şahıs, evde bulunan aile bireyi tarafından kameralara kaydedildi.Sosyal medyada dolanan görüntüleri görenler “Bu vatan haini kim ise derhal bulunsun” yorumunda bulundu. Türk bayrağına yapılan bu çirkin muameleyi kabul etmeyen vatandaşlar “O Türk Bayrağında dedelerimizin kanı var. Bizler bayrağımızı baş üstünde tutarken. Bu vatan haininin onu klozete atması asla kabul edilemez. Derhal cezalandırılsın.