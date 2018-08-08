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Bu haber 08 Ağustos 2018 14:41:36 Tarihinde eklenmiştir.

Türk Bayrağını klozete Atıp, Sifonu Çekti

Türk Bayrağını klozete atan genç tepkilere neden oldu

Türk Bayrağını klozete Atıp, Sifonu Çekti

İsmi bilinmeyen bir şahıs banyoda bulunan klozete Türk Bayrağını attı.

 

Türk Bayrağını Klozete Attı

Kimlik bilgisine ulaşılamayan şahısın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Evindeki klozete türk bayrağını atıp sifonu çeken şahıs, evde bulunan aile bireyi tarafından kameralara kaydedildi.

 

Vatan Haini Derhal Bulunsun

Sosyal medyada dolanan görüntüleri görenler “Bu vatan haini kim ise derhal bulunsun” yorumunda bulundu. Türk bayrağına yapılan bu çirkin muameleyi kabul etmeyen vatandaşlar “O Türk Bayrağında dedelerimizin kanı var. Bizler bayrağımızı baş üstünde tutarken. Bu vatan haininin onu klozete atması asla kabul edilemez. Derhal cezalandırılsın.

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Türk Bayrağını klozete Atıp, Sifonu Çekti
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10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
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