Büyükhatipoğlu Görevden Alındı, Urfalılar Tepki Gösterdi

Büyükhatipoğlu Görevden AlındıEn son görevden alınan Urfalı bürokrat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda, Ticaret ve Sanayi Genel Müdürü olan Uğur Büyükhatipoğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan hatipoğlu'nun bu durumu Urfalılar tarafından tepki ile karşılandı.
Ankara’da Urfalı KalmadıTicaret ve Sanayi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu’nun görevden alınmasına tepki gösteren Urfalılar “Ankara’da Urfalı bürokrat kalmadı” yorumunda bulundu.
Normal Bürokratlık Bile Hemşerilerimize Çok GörülüyorUrfalı bürokratların bir bir görevden alınmasına bir tepki de Avukat Halil Öncel’den. Öncel konu ile ilgili,
“Dün, Habib Aslan ile Fevzi Yücetepe bugün Uğur Büyükhatipoğlu… Urfalıların Ankara’da neredeyse bürokratı kalmadı. Biz Urfalılar olarak Bakanlık, Grup Bşk vekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı beklerken normal bürokratlık bile hemşerilerimize çok görülüyor. Üzülmemek elde değil.” yorumunda bulundu.
Yorum Yap