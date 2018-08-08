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Bu haber 08 Ağustos 2018 13:37:27 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükhatipoğlu Görevden Alındı, Urfalılar Tepki Gösterdi

Ankara’da Şanlıurfalı bürokratlar kalmadı. Habib Aslan ile Fevzi Yücetepe’nin görevden alınmasından sonra son olarak Ugur Büyükhatipoğlu’nun da görevden alınması Ankara’da Urfalı bürokrat kalmadı yorumlarına neden oldu.

Büyükhatipoğlu Görevden Alındı, Urfalılar Tepki Gösterdi

Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bakanlığının sona ermesinden sonra yeni sistemle beraber Urfalı bürokratlar bir bir görevden alındı.

 

Büyükhatipoğlu Görevden Alındı

En son görevden alınan Urfalı bürokrat  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda, Ticaret ve Sanayi Genel Müdürü olan Uğur Büyükhatipoğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan hatipoğlu'nun bu durumu Urfalılar tarafından tepki ile karşılandı.

 

Ankara’da Urfalı Kalmadı

Ticaret ve Sanayi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu’nun görevden alınmasına tepki gösteren Urfalılar “Ankara’da Urfalı bürokrat kalmadı” yorumunda bulundu.

 

Normal Bürokratlık Bile Hemşerilerimize Çok Görülüyor

Urfalı bürokratların bir bir görevden alınmasına bir tepki de Avukat Halil Öncel’den. Öncel konu ile ilgili,

“Dün, Habib Aslan ile Fevzi Yücetepe bugün Uğur Büyükhatipoğlu… Urfalıların Ankara’da neredeyse bürokratı kalmadı. Biz Urfalılar olarak Bakanlık, Grup Bşk vekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı beklerken normal bürokratlık bile hemşerilerimize çok görülüyor. Üzülmemek elde değil.” yorumunda bulundu.


 
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Büyükhatipoğlu Görevden Alındı, Urfalılar Tepki Gösterdi
Ankara’da Şanlıurfalı bürokratlar kalmadı. Habib Aslan ile Fevzi Yücetepe’nin görevden alınmasından sonra son olarak Ugur Büyükhatipoğlu’nun da görevden alınması Ankara’da Urfalı bürokrat kalmadı yorumlarına neden oldu.
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