Büyükhatipoğlu Görevden Alındı, Urfalılar Tepki Gösterdi

Büyükhatipoğlu Görevden Alındı

Ankara’da Urfalı Kalmadı

Normal Bürokratlık Bile Hemşerilerimize Çok Görülüyor

Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bakanlığının sona ermesinden sonra yeni sistemle beraber Urfalı bürokratlar bir bir görevden alındı.En son görevden alınan Urfalı bürokrat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda, Ticaret ve Sanayi Genel Müdürü olan Uğur Büyükhatipoğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan hatipoğlu'nun bu durumu Urfalılar tarafından tepki ile karşılandı.Ticaret ve Sanayi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu’nun görevden alınmasına tepki gösteren Urfalılar “Ankara’da Urfalı bürokrat kalmadı” yorumunda bulundu.Urfalı bürokratların bir bir görevden alınmasına bir tepki de Avukat Halil Öncel’den. Öncel konu ile ilgili,“Dün, Habib Aslan ile Fevzi Yücetepe bugün Uğur Büyükhatipoğlu… Urfalıların Ankara’da neredeyse bürokratı kalmadı. Biz Urfalılar olarak Bakanlık, Grup Bşk vekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı beklerken normal bürokratlık bile hemşerilerimize çok görülüyor. Üzülmemek elde değil.” yorumunda bulundu.