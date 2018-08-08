Urfalı Gençlerin Yaşlı Kadına Yer Vermemesi Tepkilere Neden Oldu

Yaşlı Kadına Yer Vermediler

Genç Yolcular Tepkilere Neden Oldu

Urfa’da hastaneye gitmek için otobüse binen yaşlı kadın aracın kalabalık olmasından dolayı yerde oturdu. Yoğun olarak kullanılan Harran üniversitesi otobüsleri genellikle öğrenci ve yaşlılar tarafından tercih ediliyor. Öğrenciler okula gitmek için, diğer vatandaşların da hastaneye gitmek için kullandığı otobüs hattında çekilen bir görüntü tepkilere neden oldu.Boş koltuğun olmadığı otobüste bir süre ayakta yolculuk yapan yaşlı kadına kimse yer vermedi. Yorulan kadın bulunduğu yere çökerek seyahat etti. Kadının yerde oturduğunu gören gençler hiç istifini bozmadan elindeki telefonlarla ilgilenmeye devam etti.Bunu gören diğer yolculardan biri yerde oturan kadının halini telefonuyla çekip sosyal medyada yayınladı. Sosyal medyada tepkilere neden olan bu görüntüde yaşlı kadına yer vermeyen gençler sert tepkilere neden oldu.