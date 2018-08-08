Cenazede Verilen Yemek 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayla ilgili Soruşturma Başlatıldı

Peru’nun Ayacucho bölgesinde cenaze töreninde ikram edilen yemekte 9 kişinin zehirlenerek öldüğü bildirilirken diğer 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Peru’da hayatını 9 kişinin sağlık kurumu müdürü jhon tinco et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini açıkladı. Jhon Tinco olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.