Urfa’daki Tarihi Kilisede Altın Var Dediler, Köstebek Yuvasına Çevirdiler

Hazine Var Diye Kiliseyi Kazdılar

Bekçi, Şehirden Geliyor

Tarihi Yapıya Zarar Verenler Cezalandırılmalı

Germuş Kilisesi Tarihi

Şanlıurfa merkeze 10 Km uzaklıkta, Germuş Dağları eteklerinde bulunan ve ismini bu dağlardan alan tarihi Germuş Kilisesi yok ediliyor. Altında gömü var diye her yeri kazılan kilisenin bugüne kadar koruduğu yapısından eser yok.Hazine avcıları Germuş kilisesini ilk kazdıklarında, kendileriyle dalga geçilmesin diye bir şeyler bulduk diyerek diğer insanların da kiliseyi kazmasına sebebiyet verdiler. Kilisenin son durumunun içler acısı hali tarihi yapılara verilen zararın da bilançosunu ortaya çıkardı.Tarihi kiliseyi gezmeye giden vatandaşlar tarafından fark edilen bu durum, yetkili makamlara şikâyet edildi. Kilisede bekçinin olduğunu ve gezi sırasında kendilerine eşlik ettiğini ifade eden ziyaretçiler, Germuş Kilisesinin yetkililer tarafından incelenmesini talep etti. Şehirden görevlendirilen bekçinin, kilisede bekleyecek bir yeri olmamasından dolayı bazen bekçinin olmadığını ifade eden çevre sakinleri ise “Bu kilisenin bekçisi var fakat bazen durmuyor. Şimdiki bekçi köy sakinlerinden biri, gerektiğinde kiliseye ulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.Medeniyetler beşiği olan Şanlıurfa’da binlerce yıl öncesinden günümüzü kadar gelmiş birçok değerli tarihi eserler vardır. Bu tarihi eserler sayesinde de birçok kişinin ekmek yediğini, şehrimize turist akımı olduğunu unutmamak için, tarihi yapılara zarar veren insanlar bir an önce cezalandırılmalı.Germuş kilisesi, merkezin 10 km kuzeydagusunda Germuş dağlarının, eteklerinde kurulan germuş köyünde yer alır. Köyün buğünkü ismi dağeteği dir . 19.yy'da yapıldığı tahmin edilmektedir. Kilise alanı, bir akarsu, bir kilise (aziz yakup ) kilisesi ve kilisenin toplantı meydanından oluşur. Kilise, taştan ve iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bu köy Atatürk tarafından Uceymi Sümer paşa adında ırak kökenli Hamidiye paşası bir şeyhe hibe edilmiştir. Birinci dünya savaşında Osmanlı devletinin Suriye cephesinde önemli yardımları görülen bu paşa, savaştan sonra Türkiye'ye gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Asıl ismi Üceymi Sadun paşadır. 1934'te yürürlüğe giren soyadı kanunu ile ''sümer'' soyadını almıştır.