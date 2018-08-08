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Bu haber 08 Ağustos 2018 08:41:34 Tarihinde eklenmiştir.

Simitçi Çocuğu Döven Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa’da halk otosbüsünün çinde simit satan çocuğu döven şahıs yakalandı. Emniyete götürülen şahısın sorgusu sürüyor.

Simitçi Çocuğu Döven Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa’da gerçekleşen olayın şüphelisi yakalandı. İlk olarak Urfa.com Haber Ajansımızda yayınlanan haberde; Park halinde olan ve içinde kimsenin olmadığı halk otobüsünde küçük çocuğu acımasızca döven şahıs, tepkilerin ardından yakalandı.
 



Emniyet Müdürü Açıkladı

Olayın Urfa.com Haber Sitemizde yayınlanmasından sonra sosyal medyada verilen tepkilere sessiz kalmayan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu açıklama yaptı. Tipioğlu,

'Şanlıurfa ilimizde 30 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir çocuğun şiddete maruz kaldığı, olayın şüphelisi olan bir şahıs 7 Ağustos 2018 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli makamlara sevk edilmiştir' dedi.

Söz konusu habere ulaşmak için tıklayınız: https://goo.gl/Z3rtFt
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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