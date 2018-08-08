Simitçi Çocuğu Döven Şahıs Yakalandı

Olayın Urfa.com Haber Sitemizde yayınlanmasından sonra sosyal medyada verilen tepkilere sessiz kalmayan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu açıklama yaptı. Tipioğlu,
Emniyet Müdürü Açıkladı
'Şanlıurfa ilimizde 30 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir çocuğun şiddete maruz kaldığı, olayın şüphelisi olan bir şahıs 7 Ağustos 2018 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli makamlara sevk edilmiştir' dedi.
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