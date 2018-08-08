100 Bin Çinli Urfa’ya Gelecek!

Türkiye'yi kur saldırılarının hedefinden çıkarmak için atılacak adımlardan biri de turizm ve enerji sektörlerinde hayata geçirilecek. ABD ile yaşanan gerginliğin ardından tırmandırılan dolar kurunun ekonomideki baskısını azaltmak için yuanla borçlanma planlayan Türkiye, turizmde Çinli turistlerin rahat alışveriş yapmaları amacıyla WeChat aplikasyonunu devreye alacak.
Sabah'tan Betül Alakent'in Haberine Göre,Çinli turistler, Türkiye'deki alışverişlerini kendi para birimleri yuan ile yapabilecek. Bunun için geçen yıl Türkiye pazarına giren Bank of China ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) çalışmalarını hızlandırdı. Enerjide de Çinlilerle yapılması planlanan ve 30 milyar dolarlık yatırım öngörülen 3. Nükleer Santrali ihalesinin yuanla yapılacağı belirtiliyor.
WECHAT HAYATA GEÇECEKCumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programında Çin'le ilgili atılacak adımlara yer verildi. Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı 'Çin Eylem Planı'nın detaylarına SABAH ulaştı. Buna göre, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'ın Ocak 2019'da Türkiye'ye uçmasıyla birlikte gelecek yıl 500 bin Çinli turiste ulaşılması hedefleniyor.
Kredi kartı kullanmayan ve harcamalarının yüzde 78'ini WeChat üzerinden yapan Çinlilerin rahat alışveriş yapabilmeleri için WeChat aplikasyonunun uygulamaya alınması planlanıyor. Hükümet, ulaşım ve finans alanında yapacağı çalışmalarla 2023'te 1 milyon Çinli turist hedefliyor.
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