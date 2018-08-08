Hilvan'da Yaz Okulu Kuran Kursuna Büyük İlgi

Hilvan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen yaz okulu eğitim kursları kapsamında, kız çocuğu ve yetişkin bayan olmak üzere yüzden fazla kişiye Kuran kursu veriliyor. Kadın Kültür Merkezi'nde mesleki eğitim gören kursiyerlerin çocuklarının da faydalandığı yaz okulu kursunda Kuran-ı Kerim ve dini bilgileri çeşitli sosyal aktivitelerle pekiştirerek öğretiliyor.Daha çok bayanlara yönelik mesleki eğitim kurslarının verildiği Kültür Merkezi'nde Kuran kursu eğitimi veren Hatice Defişet 'Yaz okul kurs eğitimleri kapsamında verdiğimiz Kuran kursundan başta kız çocukları olmak üzere yetişkinlerle beraber yüze aşkın kursiyerimiz var. Burada mesleki eğitim kursu gören bayanlarımızın çocuklarının da faydalandığı Kuran kursundan bölgesel olarak kültür merkeziyle yakın mesafede ikamet eden yetişkin bayanlar da verilen kurstan faydalanıyor. Verilen kurs kapsamında öğrencilerimize sadece Kuran-ı Kerim kursu verilmiyor. Bununla birlikte çeşitli dini bilgileri çeşitli sosyal aktivitelerle zenginleştirerek eğitimi hem daha kolay ve anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Hilvan Belediye Başkanımız ve aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü olan Sayın Aslan Ali Bayık'a ve Hilvan Halk Eğitim Müdürü Sayın Bakır Ogan'a teşekkür ederiz' dedi.