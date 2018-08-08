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Bu haber 08 Ağustos 2018 01:18:01 Tarihinde eklenmiştir.

Çiftçinin Haberi Bile Yok!

Çiftçiye kanunsuz faiz Meclis gündemine taşındı. Çiftçiye kullandırılan indirimli tarımsal kredilerin piyasa faizinden verilmesine tepkiler devam ediyor.

Çiftçinin Haberi Bile Yok!

Çiftçiye kanunsuz faiz Meclis gündemine taşındı. Çiftçiye kullandırılan indirimli tarımsal kredilerin piyasa faizinden verilmesine tepkiler devam ediyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Çiftçilere destek vermek üzere Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredileri Kooperatifleri üzerinden kullandırılan tarımsal kredilerde gizli faiz uygulandığının ortaya çıktığına dikkat çeken Aygun, “Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde yüzde 8 olarak uygulanması gereken faiz oranına ek olarak yüzde 12.5 kaynak kullanım ücreti, yüzde 1 bina-bağış fonu, yüzde 1 destekleme fonu adı altında toplamda yüzde 22.5'a varan tarımsal kredi faizi uygulandığı belirlenmiştir. Bu durumda çiftçi 100 liraya aldığı krediyi 122.5 olarak ödemek zorunda kalmaktadır" tepkisinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'ye konuyla ilgili olarak 4 soru yönelten Aygun, “Ziraat Bankası ile görüşerek, bu sorunu çözecek misiniz?" dedi. Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası'nın çiftçilere yönelik tarımsal kredileri ticari kredi olarak vermesinden dolayı, faiz oranı arttıkça çiftçiden ek faiz alma yoluna gittiğini ifade eden Aygun, Bakan Pakdemirli'den şu soruların cevaplandırılmasını istedi:

“Ziraat Bankası'nın Tarım Kredi Kooperatiflerine tahsis ettiği tarımsal kredileri ticari kredi olarak vermesinin önüne geçecek misiniz? Tarım Kredi kooperatiflerine borçlarını ödeyemediği için icralık olan çiftçi sayısı 2017 yılı sonunda 6 bin 609 kişiye ulaşmıştır. Çiftçilerimiz giderek üretimden çekilmeye, ülkemiz de altı ürün dışında tüm tarım ürünlerinde yurtdışından ithalat yapmaya başlamıştır. Ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bu gidişata dur demek için yeni bir stratejiniz var mıdır? Tarım sektöründe girdi maliyetlerini azaltmak için, çiftçilere yeni destek projeleri uygulamak için bir çalışmanız var mıdır?"
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Çiftçinin Haberi Bile Yok!
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