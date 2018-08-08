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Bu haber 08 Ağustos 2018 00:52:56 Tarihinde eklenmiştir.

Kasaplarda Tavuk Alarmı!

Et fiyatlarında değişiklik yok, tavuk ürünlerinde ise artış devam ediyor. Yem sorunuyla karşı karşıya kalan üretici,yapılacak kanatlı ithalatından da endişeli.

Kasaplarda Tavuk Alarmı!

Kurban Bayramı öncesinde vatandaş, ‘et fiyatları düşer mi’ diye merak ediyor, kasaplar ise her yıl olduğu gibi 2-3 ay boyunca en düşük iş hacmiyle çalışmaya hazırlanıyor. Bu bayram öncesinde de hazırlıklara bakıp, et fiyatlarının nabzını tuttuk.

Kasap dükkanlarında et fiyatları Ramazan ayından bu yana değişiklik göstermemiş. Dana kıymanın kilosu 42-44 lira, kuşbaşının kilosu 47-49 lira arasında değişiyor. Zincir marketlerde et fiyatları biraz daha yüksek. Buna göre, dana kıymanın kilosu 49-51 lira, kuşbaşı ise 52-57 lira aralığında değişen fiyatlara satılıyor.

Kasap ve marketlerde kuzu ürünleri de el yakmayı sürdürüyor. Kuzu kuşbaşı 72 liradan satılırken, bonfiye kilosu 92, pirzola kilosu 89 lirayı görüyor. Fiyatlar kasapları da zor durumda bırakmış. Öyle ki, kasaplar çareyi el yakan kuzu ürünlerini eskisine göre daha az almakta bulmuş.

Rusya ve yem etkisi...


Yaz mevsimi başından bu yana fiyatı hızla artan tavuk eti ürünlerinden kanat ve but yerinde durmuyor. Ramazan ayı öncesinde kasaplarda kilosu 17-19 lira arasında değişen tavuk kanat 20-22 liraya, kemiksiz tavuk but kilosu ise 22 liraya çıkmış. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, yem sorununun beyaz ette fiyatı yükselttiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Tavuk yeminde soya yüzde yüz ithal ediliyor. Yine ayçiçeği Karadeniz kıyılarından alınıyor. Üretici büyük bir yem sorunuyla karşı karşıya. Yanı sıra nisan ayında Rusya’dan kanatlı ithalatı yapılacağı duyuruldu. Bu da üreticiyi olumsuz etkiledi. Yine bayram boyunca alacağı artan talep de beyaz et fiyatlarına yansımaya devam edecektir” diye konuştu.

‘Fiyat artışı yok’


Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, bayram öncesi ve sonrasında bir fiyat artışı öngörülmediğini söyledi. Yalçındağ, “Kırmızı ette fiyatlar şu anda aynı seyrini koruyor. Fiyat artışına temel oluşturan başta döviz gibi etkiler var ancak bunları gelecek yıl fiyatlarına yansımalı olarak görebiliriz. Yıl boyunca mevcut fiyatları korumaya çalışıyoruz” dedi.

Bayramda kurban kesecekleri ise kasap dükkanlarına davet eden Yalçındağ, “En uygun koşullarda ve bilinçle kurbanları kesip, saklamak için kasap arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Her yıl pek çok olumsuzluk yaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için kasaplarımızı tercih etsinler” diye konuştu.

Ucuz ete ilgi devam ediyor


Yüksek et fiyatlarına karşı çare olarak yapılan ithal ‘ucuz et’ hamlesi etkisini göstermeye devam ediyor. BİM, A101 şubelerinde başlatılan ve ardından Migros’ların da dahil olduğu sistemle, Türkiye’de 15 bin market şubesinde ucuz dana kuşbaşı ve kıyma satışı yapılıyor. Dün öğle saatlerinde gittiğimiz pek çok marketin dolabında ucuz et kalmamıştı. Bu etlere hala yoğun talep olduğunu belirten market çalışanları, ürünlerin geldiği gün tükendiğini dile getirdi. Yarımşar kiloluk paketlerde satılan ucuz dana kuşbaşının fiyatı 15.50, kıymanın fiyatı ise 14.50 lira.

Kurbanlıkta sıkıntı yok


Bayram öncesi kurbanlık hayvan alacaklara ise uyarılar gelmeye devam ediyor. Her bayramda yaklaşık 1 milyon büyükbaş, 2.5 milyon küçükbaş olmak üzere 3.5 milyonu aşan sayıda hayvan kesilirken, bu yıl da kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı olmadığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1.2 milyon büyükbaş ve 3.8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu dile getirdi./Milliyet-Duygu Erdoğan
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