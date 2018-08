Urfalı Babanın Filmi, Ortalığı Kasıp Kavuracak!

Ayla'nın yapımcısından yeni film

Müslüm Baba'nın bilinmeyenleri

Eşsiz bir kadro, nefes kesecek oyunculuklar

Sürprizlere hazır olun

Müslüm Baba ile Muhterem Nur'un aşkına ilk elden tanıklık ediyoruz

"O hiç baba olamadı... Babası gibi bir baba olmaktan hep korktu. Ama herkes ona 'Baba' dedi." 'Müslüm'ün geçtiğimiz günlerde yayınlanan teaser'ından sonra nefes kesecek bir film olduğunu anladık. 26 Ekim'de bizlerle buluşacak ve uzun süre etkisinden çıkılamayan filmlerden biri olacak.Uzun süredir heyecanla beklediğim 'Müslüm'ün oyuncularından bahsetmek istiyorum. Teaser'ında gördüğümüz sahnelerden ayrı olarak, birkaç bölümünü daha izleme şansı elde ettiğimden beri Müslüm'ün üstüne çok konuşulacağından kesinlikle eminim.Müslüm, geçen sene 'Ayla' ile sinema sektörüne yeni bir nefes getiren yapımcı Mustafa Uslu'nun yeni filmi.Ayla, aylarca konuşulmuş ve herkesi derinden sarmıştı. Müslüm ile buluştuktan sonra da aylarca, hatta belki yıllarca ondan bahsedeceğiz desem ne dersiniz?Müslüm Gürses yılardır "Baba" dediğimiz, her şarkısını duyduğumuzda bize iç geçirten dev sesin sahibi. Ne zaman onun tok, yanık sesini duysanız bir-iki kadeh bir şey içmeyi ya da uzaklara dalıp bütün yaşanmışlıkları düşünmeyi istemiyor musunuz? Müslüm Baba'nın aramızdan ayrılışının üstünden 5 sene geçmiş olsa da, onu dinlemekten vazgeçemeyişimizin sebebi de bu değil mi zaten?Şimdi hiç bilmediğimiz hayatının en gizli köşelerine, Müslüm Baba'nın en derinine yolculuk yapma şansımız var bu film sayesinde. Öyle dokunaklı bir film geliyor ki, ne desem az kalacak.Müslüm Baba'nın hayatını en başından, çocukluğundan izleyeceğimiz için kendisini canlandıran ve farklı yaş aralıklarında olan birkaç oyuncu var. Filmi ekimde izledikten sonra eminim hepsinin adını öğrenmiş olacağız. Fakat şimdilik gençlik yıllarını, daha önce O Ses Türkiye ile adını duyuran Şahin Kendirici'nin ve yetişkin zamanlarını Timuçin Esen'in canlandıracağını biliyoruz.İsimleri duyduğumda hiç "Acaba mı?" demeden kocaman oyunculuklar bekledim ikisinden de. Öyle olacağına dair de hiç şüphem yok.Filmin kadrosunda Zerrin Tekindor başta olmak üzere, Ayça Bingöl, Erkan Can, Caner Kurtaran, Güven Kıraç ve Erkan Avcı gibi isimler var. Zerrin Tekindor, Muhterem Nur'u canlandıracak ve Müslüm Baba ile ilgili bilmediğimiz hikayeleri sunacak bize. Diğer oyuncuların hangi rollerde olduğu şimdilik gizli kalsın ama sürprizlere ve yeni nesilden başarılı bir oyuncuyu konuk oyuncu olarak izlemeye hazır olun diyeyim.Yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın oturduğu filmde hem oyuncu seçimleri hem de senaryo ince ince işlenmiş ve büyük bir başarıya imza atılmış bence.Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor'un canlandıracak olması yine çok yerinde ve oturaklı bir seçim. Muhterem Nur'un asil, her zaman kendini bir adım geride tutan duruşu, tam da Zerrin Tekindor'un canlandıracağı bir karakter olduğunu düşündürdü bana.Müslüm Baba'nın eşine olan aşkını bilsek de, bu aşkın nasıl başladığını bilmiyoruz.Hem yüzünüzü güldürecek kadar keyifli hem de tüylerinizi diken diken edecek kadar duygusal bir aşka şahitlik etmeye hazır olun.Milliyet-Lila Ceylan