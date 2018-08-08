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Bu haber 08 Ağustos 2018 00:36:05 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı

Mal varlığına karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 azaldı.Suçların aydınlatılma oranı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Urfa’da, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı

Mal varlığına karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 azaldı.Suçların aydınlatılma oranı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

81 İlde Eş Zananlı Güven Huzur Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacı ile okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, şüpheli şahıslar kontrol edilerek aranan şahısların yakalanması, ayrıca çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı Güven Huzur Uygulamaları yapıldı.

Asayiş politikalarının uygulanması, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğünün artması sağlandı.

Suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla, uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kuruldu.

2017-2018 yıllarının ilk yedi ayı değerlendirildiğinde, malvarlığına karşı yoğun olarak meydana gelen olaylarda;

·        Yankesicilik olayında                                - 27,3

·        İşyerinden hırsızlık olayında                     - 29,7

·        Oto hırsızlığı olayında                               - 34,9

·        İkametten hırsızlık olayında                      - 27,5

·        Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı olayında  - 23,3

·        Yağma (Gasp) olayında                            - 14,1

·        Kapkaç olayında                                       - 22,2

·        Otodan hırsızlık olayında                          - 30,8

·        Dolandırıcılık olayında                              - 7,3 oranında azalış meydana geldi.

Malvarlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında; alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yıla göre 2018 yılında %26 azalması sağlandı.

Suç Aydınlatılma Oranı Arttı

2017  yılının   ilk   yedi   ayında  malvarlığına  karşı   işlenen   tüm   olayların  aydınlatılma  oranları  %35,4  iken  2018  yılının  ilk  yedi  ayında  %5 artarak  %40,4’e ulaştı.
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Asayiş
Urfa’da, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı
Urfa’da, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı
Mal varlığına karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 azaldı.Suçların aydınlatılma oranı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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