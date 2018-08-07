Urfa’da 50 Lira İçin Öldürülen Bakkal, Olayında Flaş Gelişme

Suruç’ta 50 TL İçin Öldürüldükten Sonra, Üstüne Fayans Döşenen Bakkalın Cinayetinde Yeni Bir Gelişme Yaşandı. Cinayete İlişkin Gözaltına Alınan, 2 Kişi Tutuklandı.Suruç’ta Geçtiğimiz Cuma Günü Kaybolan ve En Son Komşusunun Evinin Önünde Görülen Mehmet Yalçın, Ailesinin Yaptığı İhbar Üzerine Komşusunun Evinde Ölü Bulunmuştu. Yalçın’ın Komşusunun Polisin Önce Gözaltına Almış, Sonra Serbest Bırakmıştı. Kayıp Bakkalın Cesedi Komşusunun Evinde Bulunduktan Sonra 2 Kişi Gözaltına Alınmıştı.Zanlılar Olayla İlgili Detayları Anlatıp, Suçlarını İtiraf Ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Bülent Y. ile Mehmet S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.