Urfa’da Bir İlk, Ayak El Oldu!

12 yaşında çocuk hastanın eli traktör kayışına sıkışarak sağ el başparmağının kopmuş olması nedeniyle hastanemizin acil servisine yönlendirildiğini aktaran plastik cerrahi doktorlarından Op. Dr. Yakup IŞIK, Kopan parmağı incelediğimizde yerine dikmeye uygun olmayacak şekilde kötü ve yaralanmış bir şekilde olduğunu gördük. Ekip arkadaşlarımızla istişareler yaparak kopan parmağın yerine ayak parmaklarından birini nakil yapma kararı aldıklarını söyledi.
Kopan parmağın Başparmak olması nedeniyle elin işlevinin %50 sini kaybeden hastaya gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata hazırladıklarını belirten Op. Dr. Abdülkadir CALAVUL ise yapılan bu operasyonun bölgede bu güne kadar gerçekleştirilememiş zor ve riskli bir ameliyat grubuna girdiğini belirtti.
Ekip olarak yaptığımız bu operasyonun, teknik olarak zor olduğunu ve 5 saat sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Sedat AVŞAR, “ Bu ameliyatla sol ayağın 2.parmağını alarak sağ el 1.parmağa başarılı bir şekilde naklettik. Ameliyat sonrası kritik dönemi atlatmış bulunuyoruz ve hastamızı yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. “ dedi.
Hasta İlerleyen dönemlerde fizik tedavi ile el fonksiyonunu büyük oranda yerine getirebileceğini dile getiren Op.Dr. Kadir TASASIZ , “Hastamız büyüdükçe nakledilen parmak gerek fonksiyon, gerek duyu, gerekse boyut açısından gelişerek diğer parmaklarla uyumlu hale gelmesini bekliyoruz.” dedi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V. Dr. İdris Dağ yapılan bu zorlu ve bir o kadarda başarılı ameliyatların mimarları olan doktorlarımızı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak şunları ifade etti; Sağlık yönünden hastane ve bölge tarihinde ilk defa gerçekleştirilen bu ameliyatlar bizleri ve halkımızı mutlu ediyor. Bizler bu başarıyla yetinmeyeceğiz ve daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Dedi.
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