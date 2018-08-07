Urfa’da Bir İlk, Ayak El Oldu!

SBÜ Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesinde 12 yaşındaki çocuk hastanın ayak parmaklarından biri el parmağına dönüştürüldü. Bu operasyon bölgede ilk olma özelliğini taşıyor. Ameliyatı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Doktorlarından Op.Dr. Yakup IŞIK, Op.Dr. Abdülkadir CALAVUL, Op.Dr. Sedat AVŞAR, Op.Dr. Kadir TASASIZ yaptı.12 yaşında çocuk hastanın eli traktör kayışına sıkışarak sağ el başparmağının kopmuş olması nedeniyle hastanemizin acil servisine yönlendirildiğini aktaran plastik cerrahi doktorlarından Op. Dr. Yakup IŞIK, Kopan parmağı incelediğimizde yerine dikmeye uygun olmayacak şekilde kötü ve yaralanmış bir şekilde olduğunu gördük. Ekip arkadaşlarımızla istişareler yaparak kopan parmağın yerine ayak parmaklarından birini nakil yapma kararı aldıklarını söyledi.Kopan parmağın Başparmak olması nedeniyle elin işlevinin %50 sini kaybeden hastaya gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata hazırladıklarını belirten Op. Dr. Abdülkadir CALAVUL ise yapılan bu operasyonun bölgede bu güne kadar gerçekleştirilememiş zor ve riskli bir ameliyat grubuna girdiğini belirtti.Ekip olarak yaptığımız bu operasyonun, teknik olarak zor olduğunu ve 5 saat sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Sedat AVŞAR,dedi.Hasta İlerleyen dönemlerde fizik tedavi ile el fonksiyonunu büyük oranda yerine getirebileceğini dile getiren Op.Dr. Kadir TASASIZ ,dedi.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V. Dr. İdris Dağ yapılan bu zorlu ve bir o kadarda başarılı ameliyatların mimarları olan doktorlarımızı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak şunları ifade etti;Dedi.