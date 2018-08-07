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Bu haber 07 Ağustos 2018 21:40:21 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin, Talimatı Verdi

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi’ne dönüştürülen Mahmut Nedim Konağında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, müzenin çatı kısmının onarımı için talimat verdi.

Vali Erin, Talimatı Verdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kurtuluş Müzesi ve okullarda incelemelerde bulundu.

2003 Yılında kamulaştırılarak restore edilen ve Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi’ne dönüştürülen Mahmut Nedim Konağında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, müzenin çatı kısmının onarımı için talimat verdi.

Kurtuluş Müzesi ile aynı alanda bulunan Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Eğitim Merkezini de ziyaret eden Vali Erin, keçecilik, ağaç oymacılığı, dokumacılık ve halı atölyelerinde el sanatlarını yaşatan ustalar ve kursiyerlerle de bir araya geldi.

Buradaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa’daki bazı okulları ziyaret eden Vali Erin, sorunsuz bir eğitim öğretim yılı olması için okullar açılmadan eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi.
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Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi’ne dönüştürülen Mahmut Nedim Konağında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, müzenin çatı kısmının onarımı için talimat verdi.
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