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Bu haber 07 Ağustos 2018 21:23:54 Tarihinde eklenmiştir.

‘Tatil Yok, İşimizin Başındayız’

Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay yaptığı yazılı açıklamada, “Açıldığı günden bu güne kadar da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır” dedi.

‘Tatil Yok, İşimizin Başındayız’

Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay yaptığı yazılı açıklamada, “Açıldığı günden bu güne kadar da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır” dedi.

Üniversiteden Yapılan Yazılı Açıklamada;

'Yaklaşan bayram öncesi Türkiye genelinde kamudaki tüm tüp bebek merkezleri gibi Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki tüp bebek merkezi de tedavinin yarım kalmaması adına tedavilerini bayram sonrasına aktardığını söyleyen Başhekim Altay açıklamasında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan resmi 9 günlük kurban bayramı tatili nedeniyle Türkiye genelinde kamudaki tüm tüp bebek merkezleri gibi Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki tüp bebek merkezi de tedavinin yarım kalmaması adına
tedavilerini bayram sonrasına aktarmıştır. Merkezimize şu anda hasta kabulü devam etmektedir.

2017 yılından itibaren, Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde tüp bebek merkezi kamu da ilk olarak bölgede hizmet vermeye başlamıştır. Tüp bebek merkezi Uzman kadrosunda bulunan Doç.Dr. Muhammet Erdal SAK, Dr.Öğr.Üyesi Mert Ulaş BARUT ve Uzm.Embriyolog Işılay Sezen ERMİŞ ile birlikte kısa sürede gebelik elde etme ve başarıda dünya ortalamasını yakalamıştır. Yeni doğan bebekleriyle, ailesini her geçen gün daha da genişletmektedir. Merkezimi ekonomik anlamda hastalarımızı rahatlatmış, il dışına olan sevkleri azaltmıştır. Son yıllarda tüp bebek hastalarının sayısı artmış ve başarımız nedeniyle bölgede kamuda ilk olan merkezimize yönlendirilen hastaların sayısının artması, ilginin üzerimize çekilmesine neden olmuştur. Açıldığı günden bu güne kadar da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.”
Prof. Dr. Mehmet Akif Altay
BAŞHEKİM'
denildi.
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