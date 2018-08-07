‘Tatil Yok, İşimizin Başındayız’

Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay yaptığı yazılı açıklamada, “Açıldığı günden bu güne kadar da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır” dedi.Üniversiteden Yapılan Yazılı Açıklamada;denildi.