Ret Vakfı’ndan Eyyübiye Hem’e Bilgisayar Desteği

GENÇLER, YENİ İŞ FIRSATLARINI YAKALAYABİLECEK

PROJE MİCROSOFT İLE ORTAKLAŞA HAZIRLANDI

RET VAKFI BAŞKANI GÜNDÜZ: HER ZAMAN ŞANLIURFA’DA BULUNMAYA ÇALIŞTIK

TAŞ: HEP BİRLİKTE DAHA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

‘İŞ BİRLİĞİNİN DEVAMINI DİLİYORUM’

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Şevki Dengiz, Hatice Şevki Dengiz, RET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Gündüz,Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kürek,Eyyübiyeli ve Suriyeli gençlerin teknoloji becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Microsoft ile ortaklaşarak hazırlanan proje kapsamında Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde 14+1 Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu. Kurstan yararlanarak sertifika alan gençler, yeni iş fırsatlarını yakalayabilecekler.Temel amacı Suriyeli mülteciler için hazırlanan eğitim programlarını desteklemek, Türkçe Dil Eğitimi ve Meslek Eğitimi konusunda mültecilere katkıda bulunmak olan Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği (RET) ağırlıklı olarak Şanlıurfa, Mardin ve Kilis’te projeler yürütüyor.RET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Gündüz,”Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. 5 yıldan beri önemli çalışmalar yürütüyoruz birlikte. İlk defa Microsoft ile çok önemli bir projeye imza attık. Meslek eğitim dersleri çok önemli bu noktada. Bu ilk adımla birlikte projelerimiz daha da genişleyecek. Bugüne kadar 58 merkeze yardım ulaştırabildik. Her zaman Şanlıurfa’da bulunmaya çalıştık. Urfa’da ihtiyaçlar çok büyük. Müdürlerimizin desteğiyle Suriyeli gençlerimize önemli katkılar sağlayacağız. Hep birlikte devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.Amaçlarının iş birliğiyle oluşturulan projelerin devamını sağlamak olduğunu ifade eden Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş,”Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak RET Vakfı’nın bilgisayar destekli proje kapsamında açmış olduğu bilgisayar sınıflarımız için çok teşekkür ediyorum vakıf yönetici ve çalışanlarına. Amacımız iş birliğiyle oluşturulan projelerin devamını sağlamak, gençlere iş kapılarını oluşturmak, destek sağlamak. Eyyübiye ilçemiz, nüfusu genç ve dinamik olan bir ilçemiz. Bugün bilgisayar sınıfımızı oluşturduk, ilerleyen günlerde de mesleki sınıflarımızı oluşturacağız. Hep birlikte daha önemli işlere imza atacağız. Gençlere hizmet etmek istiyoruz yarınlarını kurtarmaları için. Bu konuda RET vakfına ayrıca teşekkür ediyoruz.”diye konuştu.Projenin önemine değinen Microsoft Türkiye Sorumlusu Mehmet Can İrhan,”Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile RET Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan bu çalışma gayet yerinde oldu. Eyyübiye ilçemiz biraz kırsal bölgeye dayanıyor. Halk Eğitim Merkezimizde yerli vatandaşlarımız, kursiyerlerimiz bulunuyor. Mülteci misafirlerimiz bu imkânlardan yararlanacaklar. Protokol çerçevesinde işbirliğinin devamını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diyerek ifadelerine son verdi.Program, katılımcıların bilgisayar sınıfını gezmesiyle son buldu.