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Bu haber 07 Ağustos 2018 15:37:52 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Esnaf, Suriyeli Esnaflara Böyle İsyanı Etti

Şanlıurfa’da Suriyelilerin lokanta açmasına tepki gösteren Urfalı bir esnaf iş yerinin camına “Vallahi Billahi Suriyeli değil Urfalıyız” yazdırdı. Görenlerin merak ettiği yazıyı iş yeri esnafı bakın nasıl anlattı.

Urfalı Esnaf, Suriyeli Esnaflara Böyle İsyanı Etti

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli vatandaşlar, vergi ödemedikleri kolay yoldan açtıkları iş yerlerinde ucuz fiyata esnafın yeme ihtiyacını karşılıyorlar.


Vallahi Billahi Suriyeli Değil, Urfalıyız

Urfalı bir esnaf da bu duruma isyan ederek iş yerinin camına “Vallahi Billahi Suriyeli değil Urfalıyız” notunu asarak, caddede buluna 18 lokantadan, sadece birkaç tane Urfalı esnaftan biri olduğunu vurgulamak istedi.  
 

Suriyeliler Vergi Ödemiyor Ucuza Döner Satıyor

Suriyeli vatandaşların kolay yoldan, vergisiz bir şekilde açtıkları iş yerlerinden dolayı satışlarının az olduğunu ifade eden vatandaş; “Suriyeliler vergi vermiyor. Dolayısıyla masrafları ve giderleri az oluyor. Benim 4 TL’ye sattığım döneri onlar 2,5 TL’ye satıyorlar. Millet nerede ucuzsa oraya gidiyor. Ne eti olduğu belli olamayan dönerleri yiyorlar. Bizim vergilerimiz de sağlık kontrollerimiz de tam” diyerek isyanda bulundu.


Vatandaşlar Bilsin

Urfalı esnaf camına astığı not için de şunları ifade etti; “Urfa halkının Suriyeli bir iş yeri olmadığımızı bilmesi için böyle bir not astık” ifadelerini kullandı.

 
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