Sosyal Medya Bu Kadını konuşuyor

Cevabı Biliyorum Ama…

Seyircinin Verdiği cevaptan Emin Olamadı

ATV'de yayınlanan Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katılan Su Ayhan isimli yarışmacı “Çin Seddi Nerededir?” sorusuna iki joker kullanınca sosyal medyanın diline düştü.Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda 'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, seyircilerin verdiği cevaptan tatmin olmayınca telefonla joker hakkını kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.Su Ayhan adlı yarışmacının yarışmada kayıtları ve sonrasında aldığı tepkilere verdiği cevapları aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.