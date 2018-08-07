Paranla Rezil Olmak İstiyorsan Şanmed’e Git

Kendi İsteğinizle Geldiniz Bekleyeceksiniz

Hastane Yönetimi Hasta şikayetini Kabul Etmedi

Şanmed’in Bu Zulmüne Rıza Mı Gösterelim

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Özel Şanmed Hastanesi parasıyla muayene olmak isteyen hastalara kötü üslupla karşılık verdi.www.sanmedhastanesi.com muayene için sabah 07.55'te kayıt yaptıran hasta 1 saatten fazla doktorun gelmesini bekledi hasta haliyle 1 saat hastane koridorunda bekleyen hasta durumu oradaki bir görevliye bildirdi. Hastanın, “Doktor gelmeyecek mi?” sorusu üzerine orada bulunan bir görevli, “Bekleyeceksiniz beyefendi, kendi isteğinizle geldiniz” diye karşılık verdi.Görevlinin bu üslubuna kızan vatandaş hastane yönetimiyle görüşmek istedi. durum hastane yönetimine bildirildi. Fakat yönetim hastanın görüşme talebini kabul etmedi. Hasta hakları birimine yönlendirilen vatandaş burada doktorun gelmediği şikâyetinde bulundu.Tüm bunlar yaşanırken beklenen doktor saat 09.05’te geldi. “Muayene olmak için gittiğim hastanede 2 saat zamanım çalındı.” diyen hasta “Kendi isteğim ile geldim ise her zulme rıza mı göstermem lazım.” diyerek tepkisini gösterdi.