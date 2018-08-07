Eyyübiye’de Kurban Kesim Ve Satış Yerleri Belirlendi

Eyyübiye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ortamda kurban satış ve kesim işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı hazırlıklarına erkenden başladı. Vatandaşların kurban bayramı öncesi yapacağı satış işlemi ve sonrasındaki kesim işlemi sırasında mağdur olmalarını önlemek isteyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Ekipler vatandaşların kurbanlarını rahatlıkla kullanabilecekleri kesim ve satış yerlerini belirledi.

9 ayrı alanda vatandaşların rahatlıkla ulaşabilecekleri kurban kesim yerleri ile 3 ayrı alanda satış işlemin yapılacağı yerler ise şöyle;

EYYÜBİYE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERLERİ

• Dem-Et Kesim Mezbaha nesi

• Toki Konutları, Camii Yanı, Semt Pazar Yeri

• Buhara Mahallesi Soro imam taziye evi yanı, buhara semt pazar yeri

• Eyyüp Peygamber Makamı Doğusu, Müsait Boş Alan

• Eyyüp Kent Mah. 3962. sokaktaki Yeni Yapılan Semt Pazaryeri

• S.S.K. CAD. Sonu, Elektrik Trafosu Kuzeyinde Bulunan Müsait Boş Alan

• Binaların Kendi Bahçelerindeki Müsait Alanları

• Yenice Semt Pazarı (Yenice Mah. 3991 Sokak)

• Tüm Oto Ve Halı Yıkama İşyerleri

EYYÜBİYE BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERLERİ

• Eyyüp Peygamber Makamı Doğusu, Müsait Boş Alan

• Direkli Mahallesi S.S.K Caddesi Sonu, Elektrik Trafosu Kuzeyi, Boş Alan

• Yeni Hayvan Pazarı ( Yenice Mahallesi TOKİ Çevre Yolu)