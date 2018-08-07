Urfalılar Çiğköfteyi Bolu’dan Dünyaya Tanıttı

Lezzetler Bursa’da Tanıtıldı

*Çiğköftemiz Bursa’da *

Mengen’den Dünyaya, Çiğköfte

Bursa’da, 4-5 Ağustos tarihlerinde 33. Uluslararası Aşçılık Festivali yapıldı. Türkiye’nin birçok yerinden gelen aşçıların yöresel lezzetlerini tanıttığı festivalde Şanlıurfa’yı temsilen Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği katıldı.Uzun yıllardır Bursa’da yapılan 33. Uluslararası Aşçılık Festivali yoğun ilgi gördü. Her yıl yüzlerce aşçının deva kazanlarda lezzetlerini sunduğu festival katılımcılarıyla da adından oldukça söz ettirdi.Şanlıurfa lezzetlerini tanıtılması amacıyla Bursa’ya giden Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği, yöresel yemeklerimizden en çok sevilen ve tercih edilen Çiğköfteyi tanıttı. Festivalde yoğun ilgi gören çiğköfte Urfalı aşçılarımızın elinden misafirlere sunuldu.Şanlıurfa'yı Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ŞAPADER), katıldıkları festival ile ilgili yaptığı açıklamada, “33. Uluslararası aşçılık festivalinde Bolu Mengen'de Şanlıurfa’mızın meşhur, kuşaktan kuşa ilerlettiği çiğköftesini bir kez daha Mengen’den dünyaya tanıtımını yaptık. Standımızı boş bırakmayan tüm misafirlere teşekkürler, ustalarımızın emeklerine sağlık.” dedi.