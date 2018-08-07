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Bu haber 07 Ağustos 2018 12:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Tigem’de Neler Oluyor? İşçiler Eylem Yaptı

TİGEM'de çalışan Öz Orman-İş Sendikası üyesi işçiler mesai ücretlerini alamadıklarını belirterek, çözülmeyen her sorun için eylem kararı alacaklarını ifade etti.

Urfa Tigem’de Neler Oluyor? İşçiler Eylem Yaptı

Urfa Ceylanpınar TİGEM'de çalışan Öz Orman-İş Sendikası üyesi işçiler mesai ücretlerini alamadıklarını belirterek, çözülmeyen her sorun için eylem kararı alacaklarını ifade etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) çalışan işçiler mesai ücretlerinin ödenmediği ve yemeklerinin kötü olduğu gerekçesiyle basın açıklaması düzenledi. Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Akgeyik ve üyeleri işletmede basın açıklaması yaparak sorunlarının çözülmemesi durumunda eylemlerinin devam edeceğini ifade etti.

Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Akgeyik, TİGEM'de 900 kadro, 2 bine yakın da taşeron işçi olduğunu belirterek, "Çalışanların tamamı yaptıkları fazla mesai ücretlerini alamıyorlar. Ceylanpınar TİGEM İşletme Müdürü ve hayvancılık muavini hangi hakla hukukla hiç var olmayan yasayla işçinin fazla mesai ve pazarlarını ödemeyip TİGEM'i babalarının çiftliği gibi görüyor. Haksızlıkların ve göz ardı edilen tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin hakkını sonuna kadar savunup gereken her yola başvuracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Çürük sebzelerden yemeklerin yapıldığını ve işçilerin sağlıklarının tehlikeye atıldığını belirten Akgeyik, "Bugüne kadar mutfaklardaki yemeklerin eksik, tatsız, tuzsuz ve kalitesiz malzeme kullanılmasının yanı sıra klima yetersizliği gibi tüm eksiklikler için genel müdür buradaki idarecilere defalarca bu sorunu illettik. Yemeği çıkaran firma yetkilileri ile görüşmeler yaparak sorunun çözümü için her yola başvurduk. Fakat Ceylanpınar TİGEM Müdürlüğü bu soruna duyarsız kalarak kötü çıkan yemekler ile ilgili hiç bir tutanak tutmayarak durumu göz ardı etti. Ceylanpınar TİGEM Müdürlüğü yetkilileri bu duruma neden ilgisiz kalıyor" diyerek tepki gösterdi.
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