Urfa'da Simit Satan Çocuk, Halk Otobüsünde Terbiye Edildi

Halk Otobüsünde Dayak Yedi



Allah’tan Korkuyorum De

Olay Araştırılmalı

Olay geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da, belediyeye ait halk otobüsünde gerçekleşti. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde dayak yiyen bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.Dayak yiyen 13 yaşındaki çocuk, simit satarak ekmeğini kazanmaya çalışırken, bindirildiği halk otobüsünde dayak yedi. Otobüste bulunan diğer bir şahıs tarafından saniye saniye görüntülenen olay tepkilere neden oldu.Çocuğun neden dayak yediği bilinmeyen olayda, dayak atan şahıs çocuğa saldırırken “Allah’tan korktuğunu söyle” diyerek dövmeye devam etti. Acı içinde kıvranan çocuk, şahsın söylediklerini tekrar etti.13 yaşında savunmasız bir şekilde dayak yiyen çocuk, acı içinde kıvranırken olay anını görüntüleyen kişinin de tepkisiz kalması büyük yankı uyandırdı. Videonun sosyal medyada yayınlanması ile Urfalılar, vicdanları sorgulatan bu olayın araştırılması için emniyete şikâyette bulundu.Edinilen son bilgilere göre, geçen hafta Urfa’da yaşanan olayın Çocuk Şube tarafından araştırıldığı bilgisi geldi. Sorumluların cezalandırılması için gerekli çalışmalar sürüyor.