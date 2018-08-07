Suruç’ta Akıl Almaz Cinayet, Öldürülüp, Üzerine beton Döküldü

Güvenlik Kameralarında Tespit Edildi

Öldürüp Üzerine Beton Döktüler

Şahısların Sorguları Devam Ediyor

Olay Dün Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde meydana geldi. Mızar Mahallesi'nde yaşayan ve bakkal işleten Mehmet Yalçın cuma akşamı iş yerini kapattıktan sonra eve gelmemesi üzerine ailesi şüphelendi ve Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.Emniyete yapılan kayıp ihbarının üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerasında Yalçın'ın iş yerinin biraz ilerisinde bulunan tek katlı harabe eve girdiğini ve çıkmadığını tespit etti.Cinayeti araştıran polise teslim olan B.Y. ile M.S., bakkal Mehmet Yalçın'ı alacak meselesi yüzünden yakalayarak, kendilerine ait kullanılmayan evde tabancayla öldürdükten sonra bir odaya gömüp kokmasın diye üzerine beton döktüklerini itiraf etti.Bu kişilerin itirafı üzerine evde arama yapan polis, odada üzerine beton dökülmüş Yalçın'ın cenazesi buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan şahısların sorgulaması devam ediyor.