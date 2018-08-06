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Bu haber 06 Ağustos 2018 20:33:56 Tarihinde eklenmiştir.

Urfada'ki Kazada, AKP'li i Yıldız'ın Amcası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da kum yüklü tırın karıştığı kazada yaralı sayısının 5 olduğu belirtilirken, kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sabri Yıldız’ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın amcası olduğu öğrenildi

Urfada'ki Kazada, AKP'li i Yıldız'ın Amcası Hayatını Kaybetti

Urfa'nın Eyyübiye ilçesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran tır sürücüsü, 3 otomobil ile bir kamyoneti önüne katmıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yaralılardan Sabri Yıldız, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti

 

"Yıldız'ın Amcası Kazada Hayatını Kaybetti "

Şanlıurfa'da kum yüklü tırın karıştığı kazada hayatını kaybeden Sabri Yıldız'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu öğrenildi


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran tır sürücüsü, 3 otomobil ile bir kamyoneti önüne katmıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yaralılardan Sabri Yıldız, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Sabri Yıldız'ın AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu öğrenildi.
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Ö-HABER
Urfada'ki Kazada, AKP'li i Yıldız'ın Amcası Hayatını Kaybetti
Urfada'ki Kazada, AKP'li i Yıldız'ın Amcası Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da kum yüklü tırın karıştığı kazada yaralı sayısının 5 olduğu belirtilirken, kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sabri Yıldız’ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın amcası olduğu öğrenildi
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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