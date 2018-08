Hilvan’da Vektörle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hilvan Belediyesi, sezonun başından beri başlatmış olduğu vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen ilaçlama çalışmaları Hilvan Sanayi Sitesinde devam etti. Kara sinekten muzdarip olduğunu belirten sanayi esnafının talebi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Vektörle mücadele ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, sanayi bölgesindeki çöp konteynerleri ve çevresi ilaçlanarak dezenfekte edildi.Hilvan genelinde başlatılan vektörle mücadele çalışmalarının sezon sonuna kadar devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin 'Halk sağlığı ve çevre temizliği her zaman önceliklerimizdir. Bu nedenle belediyemiz tarafından Nisan ayının başından beri sivrisinek, yakarca, kara sinek ve buna benzer insan sağlığını tehdit eden haşereyle mücadelemiz başlatılmıştır. Bununla ilgili olarak oluşturulan ekipler, ilçe merkezinde bulunan mahalleler ile kırsal alandaki mahallelerde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bu kapsamda bize ulaşan talepleri de değerlendirip çevre kirliliğine yol açan her türlü olumsuz etkeni ortadan kaldırmak ve vatandaşımızı memnun etmek adına ekiplerimizle elimizden gelen gayreti sarf etme çabası içindeyiz. Yürütülen her türlü çalışma sürecinde anlayış gösteren tüm ilçe halkına teşekkür ederiz' dedi.