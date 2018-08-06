Şutso’dan Eğitime Bir Hizmet Daha, Lise Öğrencilerine %20 İndirim

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Özel Sınav Anadolu Lisesi'yle ŞUTSO çalışanları, üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları ile referans olduğu öğrencilerin 2018 -2019 yılı Eğitim ve Öğretim yılı kayıt ücreti'nde % 20 indirim uygulanacağı anlaşmayı imzaladı.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile Özel Sınav Anadolu Lisesi adına İsmail Çelik arasında imzalanan protokol'de, ŞUTSO çalışanları, üyeleri, üyelerin birinci derece yakınları ve ŞUTSO'nun onaylı belge ile referans olduğu öğrencilerin, 2018 -2019 yılı Eğitim ve Öğretim yılı kayıt ücreti'nde % 20 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca imzalanan protokol'de, Kredi Kartına 10 taksit imkanı ile öğrencilerin yemek, kıyafet ve yayın ücretleri de alınacak olan ücrete dahil edilecek.

Gerçekleşen Protokol Töreni'nde Özel Sınav Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Emin Neşe de hazır bulundu.