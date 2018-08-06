Tarihi Hamam Taşındı,

Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin önüne 2023, 2052 ve 2071 hedeflerini koyduğuna dikkat çekerek "Önümüzdeki günlerde Malazgirt'te Türk milletinin Anadolu'ya gelişinin yıl dönümünü kutluyor olacağız. İnşallah Malazgirt Zaferinin bininci yılında, Türkiye bölgesinde daha güçlü ve müreffeh bir hale gelecektir. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü ve lider Türkiye'yi inşa ediyor olacağız." diye konuştu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Bakan Pakdemirli'nin katılımlarıyla Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.

Artuklu Hamamı'nın, saat 05.00'te başlayan, 256 tekerlekli "SPMT" aracıyla gerçekleştirilen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınma işlemi tamamlandı. Pakdemirli, taşıma işlemini gerçekleştiren SPMT aracını yaklaşık beş metre kullandı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da yeni bir sisteme geçtiğini hatırlatarak, böylece daha dinamik, esnek ve güzel bir hükümet sisteminin getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta 100 günlük icraat programının açıklandığını hatırlatan Pakdemirli "Bu 100 günlük proje ne demek; 100 günde sığdıracağımız işler demek. Gelecekte Türkiye'nin şahlanışının bir göstergesi olarak bunları algılamamız lazım. İnşallah çok iyi çok güzel hizmetlerle Türkiye'yi ülkemizi milletimizi taçlandırıyor olacağız." dedi.

Türkiye'nin önüne 2023, 2052 ve 2071 hedeflerini koyduğuna dikkat çeken Pakdemirli "Önümüzdeki günlerde Malazgirt'te Türk milletinin Anadolu'ya gelişinin yıl dönümünü kutluyor olacağız. İnşallah Malazgirt Zaferinin bininci yılında, Türkiye bölgesinde daha güçlü ve müreffeh bir hale gelecektir. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü ve lider Türkiye'yi inşa ediyor olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, son 16 yılda tarım, orman ve sulama alanlarında çok önemli işlere imza atıldığını belirterek "Tabi bildiğiniz üzere yeni yönetim sistemimizde bakanlıkların sayısı azaldı, tarım ve orman birleşti. Aslında su ve toprağın ayrılmaz olan birlikteliğini tekrar bir araya getirmiş oluyoruz. Tabii ki su, tarım ve orman ayrılamaz ve birbirine tekrar kavuştu diyoruz." dedi.

"Tarihini bilmeyen geleceğini tayin edemez"

Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Burada çok güzel yerler kurulmuş, eskiye oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır. Ilısu Barajı, elektrik üretiminde Türkiye'nin dördüncü barajı olacak. Proje kapsamında tarihi güzelliklerimizi, miraslarımızı taşıyoruz. Tarihini bilmeyen, geleceğini tayin edemez." dedi.

"Yıllık 2 milyar lira elektrik katkısı olacak"

Pakdemirli, geçen yıl Zeynel Bey Türbesi'nin taşındığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Bu taşımalar ile dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz. Maliyeti 12 milyar lira olan bu projenin önceliği, bölge insanına hizmettir. Yıllık 2 milyar lira elektrik katkısı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla temmuz ayında barajın bir kapağını kapattık, su tutmaya başladık. İkinci kapağı da taşıma ve yerleşme çalışmaları tamamlandıktan sonra kapatıp, su tutmaya başlayacağız."

Projede birinci önceliğin, tarihin korunması olduğuna işaret eden Pakdemirli, "İnanılmaz bir tarihi zenginliğe sahibiz. Bu tarihi korumak hem devletimizin hem de milletimizin görevidir. Bu şiarla hareket edip, buradaki korumayı maksimum seviyede sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Er Rızık Camisi ve İmam Abdullah Zaviyesi bayramdan sonra taşınacak

Pakdemirli, projenin tarihi ve kültürel hassasiyet dolayısıyla uzadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yukarı şehir, açık hava müzesi olarak planlanıyor, aşağı şehri ise ya taşınma ya da yerinden korunma şeklinde planlıyoruz. Bugün, taşıdığımız Artuklu Hamamı, tertibatı ile birlikte bin 500 ton ağırlığında. Hani belgesellerde, mega projeler çıkıyor ya, batıya bakmaya gerek yok. Mega projeler buradadır. Türk insanı, Türk devleti, Türk mühendisleri, Türk müteahhitleri ile inanılmaz projelere imza atılabiliyoruz. Buna da burada hep birlikte sizlerle beraber şahit oluyoruz. Bundan sonra da taşınacak olan eserler olacaktır. Artuklu Hamamı başlangıç noktasından 3 kilometre uzağa, 70 metre yükseğe taşındı. Er Rızık Camisi ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşınmasına bayramdan sonra başlanacak. Kızlar ve Koç camileri de taşınacak. Yamaç Külliyesi ve Kale Kapısı yerinde korunacak. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok."

"Batmanımız hizmetin en iyisine layıktır"

Yeni sistemle beraber geçmişte yapılan hizmetlerin daha hızlısını daha iyisini daha güzelini yaparak milletin daha refah ve mutluluk içerisinde yaşatılması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli "Sizlere hizmet fırsatını verdiği için bir kere daha burada sizin nezdinizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Batmanımız artık açık bir müze olmuştur. Batmanımız hizmetin en iyisine layıktır. Batman'a hizmetten mutluyum ve gururluyum. Tabi burada bu hizmeti gerçekleştiren herkese, saydığım saymadığım DSİ çalışanlarına, Bakanlığımız çalışanlarına, yerel idarecilerimize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve katkısı olan herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Pakdemirli, daha sonra Hasankeyf'te yapımı tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunduktan sonra Ilısu Barajı'na geçti.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada daha önce Hasankeyf'i ziyaret ettiğini ve ilçenin şimdiki halinin eskisinden daha güzel olduğunu gördüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Burada başta devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ilısu Barajı Projesi dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Türkiye'de bir tane daha böyle bir proje yok. Bu iş sizlerin sayesinde oldu. Bunun da keyfini yaşayın çünkü bir daha böyle bir proje kolay kolay olmayacak. Öncelikle bölge insanımız ve tabii ki Türkiye için devletin elini attığı ve gücünü sonuna kadar hissettiğimiz bir yer."

Toplantının ardından Pakdemirli, barajla ilgili incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Batman Valisi Ahmet Deniz, Pakdemirli'ye incelemeleri sırasında eşlik etti.