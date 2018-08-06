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Bu haber 06 Ağustos 2018 18:51:30 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Alım-Satımda Silahlı Çatışma

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Bulunan Alım-Satım Sitesinde, Akşam Saatlerinde Silahlı Kavga Meydana Geldi. Silahlı kavgada, bir kişi ağır yaralandı.

Urfa Alım-Satımda Silahlı Çatışma

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Bulunan Alım-Satım Sitesinde,  Akşam Saatlerinde Silahlı Kavga Meydana Geldi. Silahlı kavgada, bir kişi ağır yaralandı.

Kavga, Akşam Saatlerinde Haliliye İlçesine Bağlı Paşabağı Mahallesinde Bulunan, Oto Alım-Satım Sitesinde Meydana Geldi. İddialara Göre, Araba Alım-Satımıyla İlgili Aralarında Borç Meselesi Bulunan Nurettin U. (36) ile Halil E. Arasında Tartışma Çıktı. Tartışma Kısa Sürede Büyüyerek, Silahlı Kavgaya Dönüştü.

Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Kavgada, Av Tüfeğiyle Sırtından Vurulan Nurettin U. (36) Ağır Yaralandı.

İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Ambulansla, Hastaneye Kaldırılan Nurettin U. (36)’unun Durumunun Ağır Olduğu Öğrenildi.

Polis,Çevrede Geniş Güvenlik Önlemi Alırken, Olayla İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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