Urfa Alım-Satımda Silahlı Çatışma

Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Bulunan Alım-Satım Sitesinde, Akşam Saatlerinde Silahlı Kavga Meydana Geldi. Silahlı kavgada, bir kişi ağır yaralandı.Kavga, Akşam Saatlerinde Haliliye İlçesine Bağlı Paşabağı Mahallesinde Bulunan, Oto Alım-Satım Sitesinde Meydana Geldi. İddialara Göre, Araba Alım-Satımıyla İlgili Aralarında Borç Meselesi Bulunan Nurettin U. (36) ile Halil E. Arasında Tartışma Çıktı. Tartışma Kısa Sürede Büyüyerek, Silahlı Kavgaya Dönüştü.Kavgada, Av Tüfeğiyle Sırtından Vurulan Nurettin U. (36) Ağır Yaralandı.İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Ambulansla, Hastaneye Kaldırılan Nurettin U. (36)’unun Durumunun Ağır Olduğu Öğrenildi.Polis,Çevrede Geniş Güvenlik Önlemi Alırken, Olayla İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.