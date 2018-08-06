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Bu haber 06 Ağustos 2018 17:40:01 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Günübirlik Evlere Operasyon

81 İlde polis tarafından günübirlik kiralık evlere denetleme gerçekleştirdi. 1323 ekip ve 4 binden fazla polisin katıldığı denetimlerde 8 bin ev kontrol edildi.

Urfa’da Günübirlik Evlere Operasyon

81 İlde polis tarafından günübirlik kiralık evlere denetleme gerçekleştirdi. 1323 ekip ve 4 binden fazla polisin katıldığı denetimlerde 8 bin ev kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

Gerçekleştirilen bu denetlemede; genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların  engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerinin engellenmesi amaçlandı.

Bin 323 ekip 4 bin 53 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetlemeler neticesinde;

·        Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 8 bin 165 ev kontrol edildi.

·        10 ev yeni kayıt altına alındı.

·        68 ev yasaya aykırı faaliyet gösterdiğinden kapatılması için işlem başlatıldı.

·        543 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten toplamda 2 milyon 382 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.

·        36 aranan şahıs yakalandı ve vize ihlali yapan 15 yabancı uyruklu şahısla ilgili sınır dışı işlem başlatıldı.
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Asayiş
Urfa’da Günübirlik Evlere Operasyon
Urfa’da Günübirlik Evlere Operasyon
81 İlde polis tarafından günübirlik kiralık evlere denetleme gerçekleştirdi. 1323 ekip ve 4 binden fazla polisin katıldığı denetimlerde 8 bin ev kontrol edildi.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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