Urfa’da Günübirlik Evlere Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Gerçekleştirilen bu denetlemede; genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerinin engellenmesi amaçlandı.
Bin 323 ekip 4 bin 53 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetlemeler neticesinde;
· Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 8 bin 165 ev kontrol edildi.
· 10 ev yeni kayıt altına alındı.
· 68 ev yasaya aykırı faaliyet gösterdiğinden kapatılması için işlem başlatıldı.
· 543 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten toplamda 2 milyon 382 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.
· 36 aranan şahıs yakalandı ve vize ihlali yapan 15 yabancı uyruklu şahısla ilgili sınır dışı işlem başlatıldı.
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